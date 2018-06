TORTA PER MATRIMONIO GAY La Corte Suprema dà ragione al pasticciere che si era rifiutato

Usa : negò la TORTA PER le nozze gay - la Corte suprema dà ragione al pasticcere :

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato ragione al pasticcere che si era rifiutato di fare una TORTA nuziale per una coppia gay : La Corte Suprema degli Stati Uniti si è espressa sul caso di Jack Phillips, il pasticcere del Colorado di idee conservatrici, che nel 2012, quando i matrimoni gay non erano ancora legali nello stato, si rifiutò di preparare e decorare The post La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato ragione al pasticcere che si era rifiutato di fare una torta nuziale per una coppia gay appeared first on Il Post.

