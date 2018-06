Torino | lite tra prostitute | una ferita gravemente dall’acido

Torino - lite tra prostitute : una ferita gravemente da acido : Torino, lite tra prostitute: una ferita gravemente da acido Torino, lite tra prostitute: una ferita gravemente da acido Continua a leggere L'articolo Torino, lite tra prostitute: una ferita gravemente da acido proviene da NewsGo.

Petronas - A caccia di giovani talenti al Politecnico di Torino : Che ci facevano una Mercedes-AMG Petronas F1 e una Fiat 124 Abarth Rally all'ingresso del Politecnico di Torino? Semplice, la società petrolifera malese, che ha legato il suo nome al team di F.1 della Mercedes AMG e non solo, ha avviato una ricerca di candidati al suo programma di laurea globale "Leaders-in-Training [LiT]". L'iniziativa, che ha avuto inizio proprio in Malesia, prevede un programma triennale di studi per laureati ...

Competence Center : progetto Politecnico e Università di Torino primo nella graduatoria per l'assegnazione dei fondi : Il progetto spazia infatti in tutti gli aspetti utili per le imprese del futuro, scienza e tecnologia dei materiali, l'ingegneria, l'informatica e l'energia, ma anche la sociologia, l'economia e le ...

Il Premio “PA sostenibile” al percorso di sostenibilità del Politecnico di Torino : Durante FORUM PA 2018, nell’ambito del convegno “Italia 2030: come portare l’Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile”, il progetto presentato dal Green Team “Polito Sustainable Path?” è stato selezionato come particolarmente meritevole, tra i quasi trecento progetti pervenuti. Il progetto del Team del Politecnico di Torino, coordinato dalla Prorettrice Patrizia Lombardi, ha partecipato nella sezione denominata Città, infrastrutture, ...

PoliTo Sustainability Weeks : 17 giorni dedicati alla sostenibilità al Politecnico di Torino : Seconda edizione per le PoliTo Sustainability Weeks, dal 22 maggio al 7 giugno prossimi: 17 giorni di incontri, eventi e iniziative, tanti quanti sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese). Le Settimane saranno coordinate dal PoliTo Green Team con l’obiettivo di sensibilizzare il personale e gli studenti sui temi di sostenibilità ambientale e ...

Tutankhamon - mistero risolto : tomba di Nefertiti non esiste/ Politecnico Torino : "Nessuna camera segreta" : Tutankhamon, mistero risolto: secondo gli archeologi del Politecnico di Torino non ci sarebbe alcuna camera segreta, quindi la tomba di Nefertiti non esiste.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 19:20:00 GMT)

Tiesse e Politecnico di Torino brevettano il router che riconosce il video streaming : Il concetto è semplice, ma alla base ci sono ricerche e studi innovativi tali da poter essere brevettati: "Metodo di identificazione di traffico streaming video, e relativo dispositivo" è l'...