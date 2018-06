Torino | cornacchie all’attacco | tre feriti Perché sono diventate così aggressive

fanpage

(Di lunedì 4 giugno 2018) È il periodo dei primi voli per i cuccioli, anche se i pulcini cadono dal nido padre e madre non li abbandonano e non esitano ad affrontare e attaccare uomini che si avvicinano eritenuti potenziali predatori dei piccoli. L’appello della Città metropolitana.