Tom Cruise e l’impossibile salto dall’aereo | i segreti della strabiliante tecnica di

(Di lunedì 4 giugno 2018) L’attore americano ha pubblicato sul suo profilo Twitter un video che immortala lolancioeffettuato per il film Mission: Impossible – Fallout Tomci ha lasciato un emozionante assaggio del prossimo film ‘Mission: Impossible – Fallout’, ultimo capitolosaga Mission Impossible, postando sul proprio account Twitter un filmato che immortala lo spettacolare lancio da un aereo effettuato dall’attore con la specialedi paracadutismo “Halo”. Le prove sono state fatte in un’enorme galleria del vento, mentre la scena è stata girata daoltre 100 volte per ottenere un risultato praticamente perfetto. La produzione ha voluto realizzare la scena dal vivo per regalare agli spettatori uno spettacolo ad alta tensione e molto coinvolgente. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 29 agosto. L'articolo Tom...