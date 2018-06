Tiziano Ferro contro il ministro Fontana e in difesa delle famiglie arcobaleno

Tiziano Ferro risponde al ministro Fontana : “Non voglio supporto - né sentirmi invisibile” : In musicista ha replicato con un post su Instagram al ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, che in un'intervista aveva detto: "Le famiglie arcobaleno? Non esistono".Continua a leggere

Tiziano Ferro a Fontana : no invisibilità : 17.20 "Non voglio supporto. Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile":Tiziano Ferro risponde così, con una storia su Instagram alle parole del neoministro della Famiglia Fontana, le cui dichiarazioni sulla 'non esistenza delle famiglie arcobaleno' hanno scatenato ieri un primo caso politico del nuovo esecutivo. Ferro ha dichiarato la propria omosessualità nel 2010 ed è stato testimonial del GayPride.

Tiziano Ferro risponde sulle famiglie gay al ministro Fontana | : “Non voglio supporto, mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile”. Così, con una frase in italiano, spagnolo e inglese, Tiziano Ferro ha risposto alle frasi sulle famiglie gay pronunciate dal neo ministro Lorenzo Fontana (CHI È). Il cantante, attraverso una storia su Instagram, ha anche rilanciato l'hashtag #gayfamily del Lazio Pride, in programma a Ostia il 14 luglio. “Le famiglie arcobaleno? Non esistono”, aveva detto il neotitolare del ...

Famiglie gay - Tiziano Ferro risponde a Lorenzo Fontana : “Non voglio supporto - mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile” : Poche parole che però sono una risposta chiara alle dichiarazioni del neo ministro della Famiglia Lorenzo Fontana. “Non voglio supporto, mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile”, ha scritto Tiziano Ferro nelle storie di Instagram, replicando così alle esternazioni del ministro leghista, che al Corriere della Sera ha detto: “Le Famiglie gay non esistono“. Il cantautore, che ha fatto coming out nel 2010, ha pubblicato ...

Tiziano Ferro al ministro Fontana : mi basta non sentirmi invisibile : Dopo le dichiarazioni del ministro della Famiglia Fontana interviene anche Tiziano Ferro con un post su Instagram con l’hashtag #gayfamily, lanciato da Lazio Pride, la manifestazione che si terrà ad Ostia il 14 luglio. “Non voglio supporto – scrive – mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile”, risponendo così a Fontana che aveva dichiarato che le famiglie gay per legge non esistono.

