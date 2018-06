Titoli Stato | Csc | pochi rischi da rialzo Btp ma restano debolezze 2

Sorpresa : Borsa su e spread giù Bene anche i Titoli di Stato italiani Ecco perché l'Orso va in letargo : Sino a ieri si temeva il peggio, invece oggi la Borsa di Milano e i titoli di Stato italiani rimbalzano con decisione. A far scattare ricoperture sono da un lato l’ipotesi di un via libera a un nuovo governo in grado di tranquillizzare i mercati, dall’altra la possibilità che la Ue vari un fondo di aiuti per gli stati che attraversano crisi finanziarie, come risposta alle sollecitazioni da parte del presidente francese Macron. ...

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Avvio di giornata all'insegna di un deciso calo dello spread tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi. Il differenziale è, infatti, sceso a 272,9 punti con un rendimento al 3,038%. Ieri, lo spread aveva chiuso a quota 303 punti, con un rendimento al 3,3%, ai massimi dal 2013.

Titoli di Stato - azioni e valute : come salvarsi dall?incertezza : ROMA «Non esiste il portafoglio dei tempi di guerra». E se lo dice Gianluca Verzelli, un esperto di gestioni e investimenti che ora vede i mercati dall?osservatorio di Banca Aletti,...

ROMA 'Non esiste il portafoglio dei tempi di guerra'. E se lo dice Gianluca Verzelli, un esperto di gestioni e investimenti che ora vede i mercati dall'osservatorio di Banca Aletti, c'è da credergli.

Milano, 28 mag. (AdnKronos) – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 235 punti, con un rendimento del 2,69%, di nuovo ai massimi dalla fine del 2013. Il differenziale era sceso a 219 punti, intorno alle 13, dopo le parole del nuovo premier incaricato, Carlo Cottarelli.

Spread - Titoli di stato da incubo : banche sotto pressione : La rinuncia di Giuseppe Conte a guidare un Governo a marchio Movimento 5 Stelle-Lega e l'incarico...

Tesoro - rendimenti in rialzo nell'asta dei Titoli di Stato : Teleborsa, - La delicata situazione politica che si è venuta a creare in Italia, fa salire i tassi di interesse sui titoli di Stato con il Tesoro che deve invogliare gli investitori ad acquistare il ...

Titoli di Stato italiani a prezzo di saldo : ecco le occasioni e come guadagnarci : L’attenzione torna alta sui Titoli di Stato del nostro Paese. Lo spread, il differenziale tra il nostro Btp a dieci anni e il Bund tedesco, è risalito sopra quota 200 punti e ha così riacceso le preoccupazioni di chi ha da parte qualche risparmio di famiglia. Lo spread registra la fiducia degli investitori sul nostro Paese e le fiammate di questi u...

Mutui - prestiti - Titoli di stato : ecco quanto ci costerà lo spread sopra quota 200 : Tutti gli scenari per l’aumento del differenziale tra il Btp italiano e il Bund tedesco. Le perdite in conto capitale per chi ha investito sui titoli di stato, il rialzo degli interessi sui Mutui indicizzati. L’impatto sistemico su banche e assicurazioni, che hanno in pancia titoli del nostro debito

Titoli di Stato italiani : spread tra BOT semestrali e Overnight Index Swap cambia direzione : Per farla breve secondo Cesarano quello che avviene sui Titoli di Stato italiani è causato da fattori tecnici che sono a loro volta collegati alla situazione politica in Italia. Afferma nel suo ...

Titoli di Stato - spread Btp-Bund sale a 200 punti : Roma, 25 mag. , askanews, sale oltre i 200 punti il differenziale di rendimento tra i Titoli di Stato decennali italiani e quelli tedeschi. Lo spread Btp-Bund dopo un avvio poco sopra i 190 punti ha ...

Titoli di Stato - in asta oltre 5 miliardi di euro di BOT semestrali : In arrivo una nuova asta di Titoli di Stato italiani il prossimo 29 maggio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF, collocherà infatti 5,5 miliardi di euro di BOT a sei mesi, 1tranche

Alta volatilità sui Titoli di Stato - spread chiude a 193 punti : Milano, 24 mag. , askanews, Alta volatilità sul mercato secondario italiano. Se in mattinata lo spread era arrivato a scendere anche sotto quota 180 punti, nel corso del pomeriggio ha ripreso a ...