Theresa May telefona a Conte | pronti a collaborare con nuovo governo

Oxford - polemica per il ritratto di Theresa May : rimosso dopo le proteste - ecco perché : Un vero e proprio caso, quello che ha coinvolto la Scuola di Geografia e Scienze ambientali dell'università di Oxford , una delle più prestigiose non solo del Regno Unito , ma di tutto il mondo. Una lunga serie di polemiche è stata innescata dalla scelta, da parte del dipartimento, di inserire anche il ritratto della premier britannica, Theresa May , tra quelli delle migliori ...

Nuova "tegola" su Theresa May : sulla Brexit i Lord danno l'ultima parola al Parlamento : Oggi il capo negoziatore dell'Ue, Michel Barnier, ha avvertito che i negoziati potrebbero fallire se Londra non ammorbidisce la sua posizione sulla questione del confine con l'Irlanda

SAJID JAVID - CHI È IL NUOVO MINISTRO DELL'INTERNO/ Gb - scandalo Windrush : l'uomo “nuovo” di Theresa May : Nominato il NUOVO MINISTRO degli interni dopo le dimissioni di Amber Rudd, si tratta del primo appartenente a una minoranza etnica in questo compito, il pachistano SAJID JAVID(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 17:19:00 GMT)

L'ok di Theresa May all'attacco in Siria è una sfida a Westminster : Londra -La via per Damasco passa da Salisbury. La decisione di Theresa May di autorizzare gli attacchi aerei sulla Siria è strettamente collegata al tentato omicidio con un agente nervino dell'ex spia ...

Attacco Siria - premier Gb Theresa May : "Giusto e legale" - : La premier britannica giustifica l'intervento militare di questa notte sulla base dei "precedenti del regime Siriano nell'uso di armi chimiche". E avverte: è un messaggio anche per la Russia

Siria - il messaggio di Theresa May : “Questa sera ho autorizzato le forze armate britanniche a colpire il regime siriano” : Il primo ministro britannico, Theresa May, ha letto un lungo comunicato alla nazione per annunciare la decisione di partecipare agli attacchi coordinati contro il regime Siriano in risposta all’utilizzo di armi chimiche, la May ha spiegato di agire insieme a Francia e Usa: “La decisione non dovrebbe sorprendere nessuno – ha detto -, il regime Siriano ha già usato armi chimiche contro la popolazione e abbiamo prove sufficienti ...

Alta tensione in Siria. Theresa May manda i sottomarini : Prima notte indenne dopo il tweet di Trump che annunciava i missili. Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco. Pressioni per evitare un intervento da parte dell’Onu e dell’ex presidente Jimmy Carter...

Né Obama - né Trump - ma nemmeno Theresa May. I grandi esclusi dalle nozze di Harry e Meghan : Non ci sarà Donald Trump e non ci sarà nemmeno Barack Obama: per evitare l'incidente diplomatico, Kensington Palace ha deciso di escludere dal matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle i due politici a stelle e strisce. Altra grande esclusa, assicurano i tabloid britannici, sarà la premier britannica Theresa May. Le scelte reali sono state riportate da Il Corriere della Sera.Si è deciso che una lista ufficiale ...

Harry e Meghan - Theresa May non è tra gli invitati al matrimonio - : La coppia ha deciso che tra i partecipanti alle nozze saranno presenti solo persone che hanno un rapporto diretto con loro. Dovrebbero essere a questo punto definitivamente escluse anche le ...

Obama - Trump e Theresa May "esclusi" dalle nozze Harry-Meghan : Grandi esclusi al matrimonio di Meghan Markle e il principe Harry. Secondo quanto trapela da Kensington Palace, ci sarebbero diverse esclusioni che di certo faranno discutere. Sulla lista divulgata proprio da Kensington Palace non sarebbero stati invitati alle nozze tra il principe e l'attrice americana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Assenti anche Barack e Michelle Obama. A sorpresa infatti l'ex coppia presidenziale americana ...

