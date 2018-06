The Voice | Maryam Tancredi racconta il riscatto dopo il bullismo

Maryam Tancredi/ La cantante torna su Rai 2 dopo la vittoria a The Voice of Italy (Scanzonissima) : Maryam Tancredi, vincitrice dell'ultima edizione di The Voice of Italy, torna su Rai 2 come caposquadra della nuova puntata di Scanzonissima, condotta da Gigi e Ross.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:33:00 GMT)

The Voice of Italy 2018 - Maryam Tancredi è la vincitrice : Maryam Tancredi vince l'edizione di quest'anno di The Voice of Italy e si aggiudica così il contratto discografico con Universal Music Italia in palio.

The Voice of Italy 2019 ci sarà? Costantino Della Gherardesca su Al Bano - Renga e un’eventuale 6ª edizione : Rai2 sceglierà di scommettere ancora su The Voice of Italy 2019? Gli ascolti di questa quinta edizione appena conclusa sono stati sufficienti ma non sono stati esaltanti, anche se la finale ha portato a casa un buon risultato con 1 milione 750 mila spettatori e il 10% di share. In generale quest'ultima edizione del programma ha incuriosito per le tante new enty tra i coach, in primis Al Bano (rivelatosi il più "moderno" nelle scelte musicali ...

The Voice of Italy 2018 finale - ospiti Mihail e Betta Lemme : Giovedì 10 maggio alle ore 21.20 su Rai 2 gran finale per The Voice of Italy 2018 e finalmente scopriremo chi fra i quattro finalisti ha il talento necessario per essere incoronato la voce d'Italia.

Costantino della Gherardesca : "The Voice - le critiche e il nuovo programma" : Dopo la vacanza in Oman ti prepari per Pechino Express 7. Come cambia? I casting sono in corso, poi prepariamo la rotta, di cui non posso dire nulla. Come sempre apriremo uno sguardo sul mondo: con l'espediente dell'adventure game, fino ad oggi siamo riusciti a raccontare mondi lontanissimi dall'Italia. Questo è servizio pubblico. Del cast cosa ci puoi anticipare? Continuerà a ...

The Voice 2018 : chi è causa del suo mal pianga se stesso : The Voice, Costantino Della Gherardesca I talenti non sono mancati. I momenti intensi ed emozionanti, o quelli da ridere, nemmeno. Eppure, a riflettori spenti, l’edizione 2018 di The Voice ci ha lasciato una certa sensazione di incompiutezza. Come se allo show di Rai2 fosse mancato qualcosa per essere davvero imperdibile e degno di essere ricordato come tale. La responsabilità di tale impressione non può certo essere attribuita ai giovani ...

