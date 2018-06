The Lone Ranger film stasera in tv 7 giugno | trama | curiosità | streaming

Atari rinnova il marchio Alone In The Dark : qualcosa bolle in pentola? : Alone In the Dark ha saputo rinnovare nel 2008 il genere dei survival horror, e 7 anni dopo con l'uscita di Illumination i fan del titolo edito da Atari avevano fortemente sperato che questo seguito potesse rilanciare uno dei franchise più apprezzati della scorsa generazione, caduto secondo alcuni troppo presto nel dimenticatoio.Illumination non ebbe il successo sperato e da allora non abbiamo più sentito parlare di Alone In the Dark, almeno ...