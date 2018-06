The Americans | dalla Russia senza amore | al via la sesta e ultima stagione

The Americans 6 dal 4 giugno su Fox : C’è grande attesa per l’ultima stagione finale di The Americans 6, la serie televisiva americana che ha appassionato milioni di persone in tutto il mondo: ecco tutte le anticipazioni Finalmente arriva anche in Italia la serie finale di The Americans. La serie drammatica e di spionaggio ideata da Joe Weisberg è giunta così alla sua sesta ed ultima stagione. Cosa succederà alla coppia di agenti Elizabeth Jennings e Philip Jennings? The ...

L’ultimo capitolo di The Americans arriva in Italia : gli ultimi dieci episodi al via dal 4 giugno : A pochi giorni di distanza dalla messa in onda Usa di The Americans, l'ultimo capitolo è pronto a conquistare il pubblico Italiano tirando le somme dello spy drama più seguiti degli ultimi anni. Gli ultimi dieci episodi prenderanno il via proprio domani, 4 giugno, su Sky con un singolo episodio a settimana. La Guerra Fredda vista attraverso le vite di due agenti russi del Kgb che vivono sotto copertura proprio negli Usa, ha saputo conquistare ...

"The Americans" - va in scena l'ultimo atto di Guerra fredda : Matteo Ghidonida Los AngelesQuando cinque anni fa The Americans fu creata dall'ex dipendente della Cia, Joe Weisberg, i consensi arrivarono quasi immediatamente. L'accuratezza con cui la serie Fox racconta la Guerra fredda, attraverso le vite di due agenti russi del Kgb che vivono sotto copertura in un sobborgo degli Stati Uniti, convinse pubblico e critica.Le vicende che coinvolgono i coniugi Philip e Elizabeth Jennings (Misha e Nadezhda), spie ...

The Americans 6 debutta in Italia : le anticipazioni dell’ultima stagione : The Americans 6 è pronto al debutto con la sua sesta stagione. Sarà l’ultima ed andrà in onda sulla Fox a partire dal prossimo 4 giugno 2018. L’appuntamento è in seconda serata, a partire dalle 21.50. Sono ancora tanti i punti interrogativi che The Americans 6 dovrà risolvere prima di poter chiudere il cerchio attorno ai suoi protagonisti: ecco le anticipazioni. The Americans 6, dalla Guerra Fredda ai giorni nostri La serie Tv ...

The Americans - i figli delle spie russe che ispirarono la serie tv hanno problemi con il passaporto : La Guerra Fredda non finisce mai. Il conflitto "platonico" tra Russia e Stati Uniti che ha accompagnato il mondo fino ai primi anni '90, ha ancora ripercussioni sulla vita di due ragazzi canadesi, Tim e Alex. Per comprendere la vicenda bisogna fare un salto in tv, dalle parti di una serie tv ambientata negli anni '80 come The Americans.La loro storia si intreccia e si sovrappone con quella della serie tv The Americans, che racconta le ...

The Americans 6×10 : Il finale di stagione (VIDEO) : The Americans 6×10 trama e promo – Il finale di stagione della serie Tv andrà in onda mercoledì, 30 maggio 2018, sulla FX. “Start” è scritto da Joel Field e Joe Weisberg, mentre è diretto da Chris Long. La trama di The American 6×10 chiarirà i tanti dubbi aperti con questa sesta ed ultima stagione dello show? I Jennings saranno alle prese con un nuovo bivio dalle conseguenze importanti. The Americans 6×10 trama ...

The Americans 6×09 - Stan non intende cedere (VIDEO) : The Americans 6×09 trama e promo – Il nono episodio della serie Tv andrà in onda mercoledì, 23 maggio 2018, e si intitolerà “Jennings, Elizabeth“. Siamo ad un passo dalla conclusione dello show e la trama di The Americans 6×09 si concentrerà ancora di più sulla protagonista. L’abbiamo vista in difficoltà fin dall’inizio della sesta stagione e sembra proprio che sia arrivato il momento di tirare le ...

The Americans - stagione 6 : l'ultimo atto è iniziato : Perché The Americans , e l'avvio della sesta stagione ne è una dimostrazione esemplare, non è soltanto una serie sullo spionaggio, la politica e le missioni segrete, ma anche un racconto sull'umanità,...

The Americans 6×04 : Il ritorno di Philip sul campo? (VIDEO) : The Americans 6×04 trama e promo – Il quarto episodio della serie spy andrà in onda mercoledì, 18 aprile 2018, sull’emittente americana FX. “Mr e Mrs Teacup” ci mostrerà quali saranno i nuovi pericoli che minacciano Elizabeth: la trama ed il promo anticipano anche un ritorno in scena di Philip. Alcune novità saranno invece collegate a Henry, che come abbiamo visto nella puntata 6×07 potrebbe diventare la ...

The Americans 6×07 : Sarà Henry a tradire la famiglia? : The Americans 6×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie Tv spy andrà in onda mercoledì, 9 maggio 2018, e si intitolerà “Harvest“. La trama di The Americans 6×07 ci mette in allarme su Henry e su un particolare legame che potrebbe mettere in pericolo la famiglia. Un evento molto diverso da quanto accaduto a Paige nella puntata 6×06, ma che sottolinea come Stan potrebbe essere sempre più vicino alla ...

The Americans 6×03 : Elizabeth salva Paige da un pericolo? (VIDEO) : The Americans 6×03 trama e promo – L’episodio 3 della serie Tv è diretto da Dan Attias e scritto da Tracey Scott Wilson: andrà in onda il prossimo 11 aprile 2018 sulla FX. Il titolo di The Americans 6×03 è “Urban Transport Planning” e ci svela che cosa succederà ai nostri protagonisti. Ancora una volta la trama e le anticipazioni ci parlano dei diversi punti di vista di Phil e Elizabeth riguardo alla presenza di ...

The Americans 6×06 : Elizabeth costretta a lasciare la città : The Americans 6×06 trama e promo – Il sesto episodio della serie Tv si intitola “Rififi” e vedrà i nostri protagonisti impegnati in più fronti. In The Americans 6×06 sarà ancora Elizabeth a dover prendere le redini della missione segreta, mentre i federali continuano ad accorciare le distanze. La nuova puntata andrà in onda su FX il prossimo 2 maggio 2018, mentre l’attesa dei fan continua a crescere sempre di ...