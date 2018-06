Terrorismo : egiziano espulso inneggiava ad attentatore Berlino - ‘bella festa’ : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) – inneggiava all’ attentatore di Berlino , Anis Amri, l’ egiziano rimpatriato con un volo in partenza dall’aeroporto di Palermo e diretto a Il Cairo. Mohamed Mohamed Rao, detenuto nella casa circondariale ‘Pietro Cerulli’ di Trapani, commenta con i compagni di cella l’attentato del 19 dicembre del 2016, quando Anis Amri ha investito le persone che affollavano le bancarelle di un ...

Terrorismo : egiziano espulso - arruolava adepti in carcere : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) – è stato rimpatriato lunedì, con un volo in partenza dall’aeroporto di Palermo e diretto a Il Cairo, un cittadino di nazionalità egiziana detenuto presso la casa circondariale ‘Pietro Cerulli’ di Trapani, sul quale si era concentrata da tempo l’attività investigativa della Digos. Mohamed Mohamed Rao, 32 anni, mentre stava scontando la sua condanna definitiva nel carcere di Sciacca ...

Terrorismo : egiziano espulso - arruolava adepti in carcere (2) : (AdnKronos) – “Pur dovendo scontare una pena per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – dicono gli investigatori -, la figura di Mohamed Rao non è quella di un semplice scafista ma di una persona animata da forti sentimenti antioccidentali, con una personalità tale da condizionare gli altri detenuti, richiamandoli al rigoroso rispetto dei precetti del Corano”. Il suo fervore religioso è tale da ...