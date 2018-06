Terremoto nel Rietino | epicentro a Borbona DATI INGV

Doppia scossa di Terremoto nel catanese : paura e gente in strada : Due scosse di terremoto hanno fatto tremare la zona intorno a Catania, sotto l'Etna, intorno alle 9.40 di questa mattina. Una prima scossa, di magnitudo 3.3, è stata registrata...

Terremoto : forte scossa in Indonesia - epicentro nell’Oceano Indiano [MAPPE e DATI] : 1/4 ...

Nove feriti e un morto nel Terremoto - ma è una simulazione. Successo per la maxi esercitazione di Protezione Civile : La donna investita in stazione ha perso una gamba. 'Sul treno qualcosa non ha funzionato' 3 Omicidio in viale Dante 4 Uccisa a coltellate: liti frequenti col marito, lei era già finita all'ospedale ma ...

Terremoto sul Vesuvio : sciame sismico nel cratere/ Otto scosse in poche ore : Ingv rassicura - “tutto normale” : Terremoto sul Vesuvio: sciame sismico nel cratere, Otto scosse in poche ore. Ingv rassicura: “tutto normale”. Le ultime notizie sull'attività sismica(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:00:00 GMT)

Terremoto - allerta nel cratere del Vesuvio : otto scosse in poche ore : Uno sciame sismico, composto da otto eventi tellurici, si è verificato ieri sul cratere del Vesuvio. A darne notizia quest'oggi è l'Osservatorio Vesuviano. La prima scossa...

Terremoto : scossa nel canale di Sicilia [MAPPE e DATI] : 1/4 ...

Terremoto - Sergio Pirozzi : “servono medici nell’area del cratere” : “La mia provincia, già martoriata, sta subendo in queste ore nuove scosse, e il direttore sanitario della Asl di Rieti cosa fa? Pensa bene di spostare medici di Pronto soccorso dal Presidio Sanitario per destinarli ad altre zone. Mi auguro, come mi ha assicurato il direttore, che si tratti solo di due o tre giorni. Ne chiederò comunque conto all’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato“. Così Sergio Pirozzi, ...

Marche : Terremoto infinito e allarme controlli nella ricostruzione : La popolazione esasperata fra le scosse continue di lieve e moderata entità e il nuovo allarme sui mancati controlli nei cantieri della ricostruzione -

Terremoto di magnitudo 5.6 vicino all’Isola di Guam : Anello di Fuoco in allerta : Un Terremoto di magnitudo 5.6 si è verificato circa 87 km a sud-est del territorio di Guam nell’Oceano Pacifico, alle 00:26 (ora locale) di oggi, 22 maggio. Inizialmente era stata riportata una magnitudo di 6, che poi è stata abbassata all’attuale 5.6. Non sono state emesse allerte tsunami in seguito all’evento. Secondo il Servizio Geologico americano (USGS), il Terremoto ha messo in allerta l’Anello di Fuoco, la temibilissima serie di linee di ...

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Mar Ionio - sisma M 3.3. Allarme tsunami nelle Filippine - 22 maggio - : TERREMOTO OGGI, 22 maggio 2018: una scossa di magnitudo 3.3 sulla scala Richter si è verificata nel Mar Ionio. sisma M 6.0 a largo delle Isole Mariann

Scossa di Terremoto nel Mar Ionio Meridionale [DATI] : Un terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato nel Mar Ionio Meridionale alle 07:15:38 ad una profondità di 26 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto nel Mar Ionio Meridionale [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Paura Terremoto - 8 scosse nel Maceratese : Torna la Paura terremoto. Questa mattina 8 scosse hanno fatto tremare il Maceratese, nelle Marche, la più forte di 3.8. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia quest’ultima ha avuto epicentro a 2 chilometri a ovest di Muccia, in provincia di Macerata, e si è sviluppata a 9 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita anch...