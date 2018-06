Tennis | Roland Garros | Fognini lotta ma è fuori Cilic vince in 5 set Avanzano Del Potro

Tennis - Roland Garros - ottavi : Fognini rimonta Cilic ma si arrende al 5° set : Intanto lunedì prossimo Fognini sarà numero 15 del mondo a meno che Djokovic non raggiunga la finale e Cecchinato non vinca il torneo. Luca Marianantoni

Tennis - ottavi Roland Garros : a Fognini il terzo set - Cilic avanti 4-6 1-6 6-3 2-2 : Nel primo set dell'ottavo di finale tra Fognini e Cilic, l'azzurro si trova subito sotto di un break, che però recupera dopo due turni di battuta. Fognini è teso, ma sul 4-3 difende il servizio con ...

Tennis - ottavi Roland Garros : a Cilic i primi 2 set - Fognini insegue 4-6 1-6 6-3 : Nel primo set dell'ottavo di finale tra Fognini e Cilic, l'azzurro si trova subito sotto di un break, che però recupera dopo due turni di battuta. Fognini è teso, ma sul 4-3 difende il servizio con ...

Tennis - ottavi Roland Garros : a Cilic i primi 2 set - Fognini insegue 4-6 1-6 1-0 : Nel primo set dell'ottavo di finale tra Fognini e Cilic, l'azzurro si trova subito sotto di un break, che però recupera dopo due turni di battuta. Fognini è teso, ma sul 4-3 difende il servizio con ...

Tennis - Roland Garros - Serena Williams si ritira : Sharapova ai quarti. Avanza anche Nadal : Intanto, la Sharapova accede direttamente ai quarti di finale del major transalpino dove affronterà la vincente del match tra la spagnola Garbine Muguruza, numero 3 del mondo, e l'ucraina Lesia ...

Roland Garros 2018/ Diretta Fognini Cilic streaming video e diretta tv - orario (Tennis) : diretta Roland Garros 2018, streaming video e tv: Fabio Fognini affronta Marin Cilic negli ottavi del torneo dello Slam, in campo anche Rafa Nadal e c'è la grande sfida Williams-Sharapova(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 01:00:00 GMT)

VIDEO Cecchinato-Goffin - Roland Garros 2018 : gli highlights dell’impresa del Tennista siciliano : Un qualcosa di storico è accaduto sulla terra rossa di Parigi. Gli ottavi di finale del Roland Garros 2018 hanno sorriso a Marco Cecchinato che, per la prima volta in carriera, ha centrato la qualificazione ai quarti di uno Slam, battendo un top10 del calibro di David Goff, che lo aveva superato qualche settimana fa negli Internazionali di Roma 2018. Una prestazione superba, quella del siciliano, che quest’oggi ha messo in mostra un tennis ...

Italia del Tennis in festa : Cecchinato da urlo - batte Goffin e vola ai quarti del Roland Garros : Impresa dell'azzurro Marco Cecchinato, che si è qualificato per i quarti di finale del torneo del Roland Garros, secondo slam della stagione, battendo in quattro set il belga David Goffin, numero 9 al mondo, col punteggio di 7-5, 4-6, 6-0, 6-3. Per l'accesso alla semifinale, il palermitano dovrà battere il serbo Novak Djokovic.Continua a leggere

Roland Garros 2018/ Diretta Cecchinato Goffin streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Roland Garros 2018 info streaming video e tv: Marco Cecchinato affronta David Goffin del torneo dello Slam, in campo anche Novak Djokovic e Dominic Thiem(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 01:00:00 GMT)

Tennis - Roland Garros : Fognini vola agli ottavi - Camila Giorgi non ce la fa : PARIGI - Fabio Fognini si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione. Il ligure, testa di serie numero 18, ha battuto in cinque set il britannico Kyle Edmund,...

Tennis - Roland Garros : Sharapova e Muguruza agli ottavi : Maria Sharapova e Garbine Muguruza sono le prime big di giornata a irrompere agli ottavi di finale del Roland Garros: la siberiana, due volte campionessa a Parigi nel 2012 e 2014, ha lasciato appena 3 ...

Tennis - Roland Garros : Fognini batte l'infortunio ed Edmund : Vinto il primo set con bella padronanza, Fognini è precipitano sull'1-5 nel secondo, poi ha rimontato ma Edmund ha chiuso 6-4. Nel terzo set, molto equlibrato, Fognini ha avuto la possibilità , non ...

DIRETTA / Roland Garros 2018 : Fognini Edmund streaming video e tv - Giorgi ko con rimpianti (Tennis) : DIRETTA Roland Garros 2018, info streaming video e tv: Fabio Fognini affronta Kyle Edmund nel terzo turno del torneo dello Slam, in campo anche i numeri 1 Rafa Nadal e Simona Halep(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:41:00 GMT)

Diretta / Roland Garros 2018 Fognini Edmund - Giorgi Stephens streaming video e tv - fortune alterne (Tennis) : Diretta Roland Garros 2018, info streaming video e tv: Fabio Fognini affronta Kyle Edmund nel terzo turno del torneo dello Slam, in campo anche i numeri 1 Rafa Nadal e Simona Halep(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:32:00 GMT)