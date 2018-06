Tennis | Fognini ko | Cilic va ai quarti

Tennis - Roland Garros - ottavi : Fognini rimonta Cilic ma si arrende al 5° set : Intanto lunedì prossimo Fognini sarà numero 15 del mondo a meno che Djokovic non raggiunga la finale e Cecchinato non vinca il torneo. Luca Marianantoni

Tennis – Fabio Fognini e la dolce buonanotte al piccolo Federico : la magliettina è un omaggio a… Valentino Rossi [FOTO] : Fabio Fognini ha postato una tenera Storia su Instagram nella quale si può vederer il figlio Federico con una simpatica magliettina di Valentino Rossi Il figlio di Fabio Fognini , Federico , è un fan di Valentino Rossi ! Il più giovane ‘ Tennis ta’ della famiglia, nato dall’amore fra il Tennis ta ligure e la moglie Flavia Pennetta, è ‘diviso’ fra il tifo per il papà impegnato al Roland Garros e quello per Valentino Rossi ...

Roland Garros 2018/ Diretta Fognini Cilic streaming video e diretta tv - orario ( Tennis ) : diretta Roland Garros 2018 , streaming video e tv: Fabio Fognini affronta Marin Cilic negli ottavi del torneo dello Slam, in campo anche Rafa Nadal e c'è la grande sfida Williams-Sharapova(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 01:00:00 GMT)

Tennis - Fognini : 'Sfida con Cecchinato? La concorrenza aiuta a crescere' : Fabio Fognini , 31 anni AFP Ride sotto i baffi, Fabio Fognini , quando arriva in sala stampa al termine del vittorioso match contro Kyle Edmund che l'ha promosso agli ottavi di finale del Roland Garros ...

Tennis - Fognini-Cecchinato : due italiani agli ottavi a Parigi 42 anni dopo : Adriano Panatta in azione AP Per la prima volta dal 1976 l'Ital Tennis maschile ha due rappresentati agli ottavi di finale del singolare maschile del Roland Garros. Allora furono Adriano Panatta, che ...

Tennis - Roland Garros : Fognini vola agli ottavi - Camila Giorgi non ce la fa : PARIGI - Fabio Fognini si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione. Il ligure, testa di serie numero 18, ha battuto in cinque set il britannico Kyle Edmund,...