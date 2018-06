Tecnologia | 9 single italiani su 10 con l’ossessione dello smartphone

meteoweb.eu

: Nuovo Honda CR-V. Più spazio, comfort, praticità e tecnologia - pciccarone : Nuovo Honda CR-V. Più spazio, comfort, praticità e tecnologia - imperoweb : Samsung Galaxy S9 oggi in offerta su Amazon in versione Single SIM nella categoria Tecnologia ?Tra le offerte ...… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Quasi 9su 10 – per la precisione l’86% – hanno losempre in mano, lo utilizzano sui mezzi pubblici e nel luogo di lavoro. L’82% deidichiara inoltre che non rinuncerà a questa abitudine neanche in vacanza. A metterlo in evidenza è un’analisi di SpeedDate, il portale che offre aiil modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e molti nuovi potenziali partner, che ha realizzato un sondaggio coinvolgendo 2 mila uomini e donnedi età compresa tra i 18 e i 48 anni. Ad essere «vittime» della «sindrome da hand-phone» -così come è stata definita a livello internazionale questa dipendenza- sarebbero dunque 7,7 milioni di. L’86% appunto dei 9 milioni di persone che in Italia vivono da sole o che comunque -pur condividendo l’appartamento- sono, secondo quanto emerge dalla più ...