(Di lunedì 4 giugno 2018) La pioggia che scende a intervalli regolari ha reso ogni superficie specchiata, eapre la minuscola porta della villetta di Cambridge in cui vive, la sua figura si riflette sulla pietra nera. Una donna e il suo doppio mi danno il benvenuto. Niente – nei suoi modi eleganti, nell’arredamento minimal della sua casa – tradisce le origini di questa trentunenne, docente di Storia presso una delle università più prestigiose del mondo, che ha messo piede in una scuola solo a 17 anni, sapendo a malapena leggere e scrivere, che ha lavorato fin da bambina nella discarica del padre, che è cresciuta senza mai andare in un ospedale – perché, sosteneva lui, «i dottori non vogliono curarti, vogliono ucciderti» –, che non aveva un certificato di nascita né amici, e passava il tempo libero a inscatolare pesche, nell’attesa che arrivassero «I Giorni dell’Abominio,» l’apocalisse sulla ...