Suzuki Rally Cup Il Salento è di Corrado Peloso

Suzuki Rally Trophy : al Rally Elba Giorgio Cogni cala il tris : Al giro di boa del calendario, con tre ancora prove da disputare, Giorgio Cogni conduce la classifica del Suzuki Rally Trophy con 70 punti, seguito da Stefano Martinelli e da Fabio Poggio; l’emiliano è anche primo della classifica Under 25 e della graduatoria generale del Campionato Italiano R1 Giorgio Cogni sta marchiando a caldo questa quinta edizione del Suzuki Rally Trophy . Con tre affermazioni consecutive, negli ultimi tre round ...

Suzuki Rally Trophy : al Rally Elba sfida aperta tra Cogni - Martinelli e Rivia : Il 51° Rally Elba rappresenta il quarto round della stagione ed è in programma venerdì 25 e sabato 26 maggio a Portoferraio. Sette gli equipaggi iscritti alla prova, ma tre team sono attesi a sfide accese per la vittoria in gara Sarà un fine settimana dalle grandi attese e aspettative: venerdì 25 e sabato 26 maggio segnano il ritorno del Rally Elba nella massima serie tricolore dei Rally e proprio l’imminente weekend è atteso dagli ...