Suspiria | il teaser trailer del remake di Luca Guadagnino

(Di lunedì 4 giugno 2018) È forse il progetto cinematografico più atteso e chiacchierato di questi ultimi mesi: dopo l’acclamazione critica ottenuta da Chiamami col tuo nome, infatti, il prossimo progetto filmico diè la nuova versione del celebre film, realizzato da Dario Argento nel 1977 e divenuto un cult del genere horror. Altrettanto inquietanti, in effetti, sono le scene che si susseguono a ritmo serrato nel primodiffuso in queste ore. Accompagnate da una musica davvero mozzafiato, le immagini svelano la protagonista Dakota Johnson, una ballerina americana che si addentra nelle atmosfere misteriose e raccapriccianti di una prestigiosa compagnia di ballo europea, in cui troviamo anche Tilda Swinton nei panni dell’austera preside della scuola di danza. Proprio in quel luogo si susseguiranno efferati delitti. Nel cast troviamo anche Mia Goth, Chloe Grace ...