Sulla flat tax la Lega scopre la differenza tra propaganda e realtà

E' subito scontro Sulla flat tax : Roma, 4 giu. , askanews, E' subito scontro sulla flat tax. Il leghista Alberto Bagnai ha prospettato che l'anno prossimo partirà solo per le imprese e dal 2020 anche per le famiglie. Raffica di ...

Il tributarista Luigi Lovecchio : "Il caos leghista Sulla flat tax? Mancano i soldi" : Il caos sulla flat tax dentro la Lega è legato a un motivo preciso: l'assenza di coperture. A dirlo, in un'intervista a Huffpost, è il professore Luigi Lovecchio, esperto di fiscalità generale e tributi: "C'è confusione sull'applicazione perché Mancano i soldi".Professore, nella Lega non c'è affatto unanimità sull'introduzione della flat tax. Bagnai propone due step, imprese prima e famiglie poi, ...

Maria Elena Boschi - balle e rosicate Sulla flat Tax della Lega : 'Non esiste più - siete solo dei copioni' : Poche righe, feroci ed imprecise. Sono quelle con cui Maria Elena Boschi commenta su Twitter il piano rivelato da Alberto Bagnai sulla Flat-tax a matrice leghista. Il punto è che, programma alla mano, ...

La Cei critica Sulla flat tax del "governo del cambiamento" : Due Congregazioni, qualche giorno fa, hanno rilasciato un documento molto critico nei confronti del modello economico in voga nel mondo contemporaneo. Il testo del Vaticano , che richiama in qualche ...

Dubbi dei 5 Stelle Sulla flat tax "Forse non è la strada giusta..." E arrivano anche i gazebo grillini : "Una scelta tra flat tax e reddito di cittadinanza? Io sono dalla parte dei cittadini e penso che oggi abbiamo bisogno di un sostegno al reddito e alle imprese. Ritengo che la flat tax non sia necessariamente uno strumento per raggiungere questo obiettivo... Segui su affaritaliani.it

M5S e Lega trattano Sulla flat tax - al via nuovo vertice Salvini-Di Maio : La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica.

Berlusconi riabilitato - Fassino (Pd) : “Rispetto per provvedimento della magistratura”. Poi i dubbi Sulla flat tax : “Non c’è bisogno di fare commenti… I provvedimenti della magistratura si rispettano e se ne prende atto. Credo che la politica debba avere il suo corso e la magistratura il suo.” così Piero Fassino, ospite al Salone del Libro di Torino, commenta la riabilitazione di Berlusconi e la sua candidabilità, e rispetto all’opposizione del PD al sempre più probabile governo Lega-M5s, dice: “Non ci sono frizioni nel ...

Ecco i calcoli Sulla flat Tax : premiata la fascia 40-60mila euro : Quanto costerà la ' Flat Tax '? E soprattutto chi avrà benefici dal nuovo sistema fiscale? Di fatto come riporta il Sole 24 Ore , questo tipo di proposta sarebbe al centro delle trattative tra Matteo ...

Dialogo Sulla flat tax : messaggi in codice tra M5s e Carroccio : ... senza perdere la faccia davanti ai suoi elettori innanzitutto? Il M5s continua a corteggiarlo e mentre lui rilancia su Twitter la tassa unica, 'per far ripartire economia, produzione e consumi!', il ...