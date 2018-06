Sulla fiducia a Conte disarticolazione totale | il centrodestra non c' è più

huffingtonpost

(Di lunedì 4 giugno 2018) Ecco dunque la scena, che rende lecita la domanda, anche se Berlusconi e Salvini si sono incontrati: ha ancora senso usare l'espressione ""? Dicevamo, la scena che rottama l'ipocrisia delle parole. Voto disul governo, o meglio sul governo Salvini-Di Maio (il tempo dirà se la trazione è più dell'uno o dell'altro): la Lega voterà, ovviamente, la, spiegando – senza tanta convinzione ma comunque lo farà – che comunque il, ci mancherebbe, non è rotto; poi sarà la volta di Forza Italia che voterà contro, ma nello stile che contraddistingue il partito azzurro da più governi a questa a parte, senza particolare vis pugnandi, soprattutto se il nuovo governo non sarà ostile agli interessi aziendali di B. Da ultimo Fratelli d'Italia che, come già annunciato, si ...