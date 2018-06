Sul maxi-spread anche lo zampino della Bce

huffingtonpost

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il Financial Times dà ragione al Movimento 5 Stelle: la Bce ha tagliato gli acquisti di titoli di stato italiani nel mese di maggio, e quindi nel periodo di forti tensioni sui mercati durante la lunga crisi politica, a tratti istituzionale, primanascita del Governo Conte. Lo scrive il quotidiano finanziario di Londra in un articolo in cui viene sottolineato come "l'ammissione potrebbe alimentare i sospetti che la Banca Centrale stava cercando di punire il nuovo governo euroscettico", proprio come lamentato nei giorni scorsi.So @Mov5Stelle has claimed @ECB was punishing #Italy last month to ensure no populist govt took power. Seemed nuts. But then ECB released QE data today. Interesting graph, no? https://t.co/APk9VrqTODpic.twitter.com/EIj5QGAnH8 — Peter Spiegel (@SpiegelPeter) 4 giugno 2018La Bce ha comprato titoli di Stato italiani per 3,6 miliardi netti nel mese di ...