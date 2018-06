Sul Fatto del 5 giugno | I 3 compromessi di Conte Flat Tax | riforma pensioni | reddito

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 5 giugno : I 3 compromessi di Conte. Flat Tax - riforma delle pensioni - reddito di cittadinanza : si parte per gradi : I numeri In autunno il solito sgravio alle imprese e la “Fornero” La prima manovra – Nel 2019 dovrebbe entrare in vigore il taglio per i redditi delle società, anche individuali, non il nuovo sistema a due aliquote per le famiglie: ci vuole più tempo di Marco Palombi Senza parole di Marco Travaglio Aleggere gli anatemi dei giornaloni, pare che il governo Conte sia in carica da anni e ne abbia combinate di cotte e di crude. Invece ha ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 4 giugno : La Cancelliera prova a offrire una sponda ai gialloverdi - ma tace sui ricollocamenti dei richiedenti asilo : Il caso Migranti, lo strano asse tra la Merkel e Salvini La Cancelliera riconosce i problemi dell’Italia (ma non vuole altri rifugiati) di Stefano Feltri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio La ricetta. “Per salvare l’Italia dallo sfascio il contratto che serve è quello tra le opposizioni” (rag. Luciano Cerasa, Il Foglio, 28.5). Tipo il Patto del Nazareno che ha portato l’Italia allo sfascio. Il contrappasso. “Il nuovo esecutivo. La ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 3 giugno : Le partite economiche e l’incubo che l’acciaieria possa chiudere : Ministro – L’ottimista Di Maio attacca il Jobs Act e rischia sull’Ilva Promette politiche del lavoro che non sono nel contratto (Lega contraria) e tra un mese potrebbe essere quello che ha chiuso l’acciaieria di Marco Palombi Bel pezzo di Merlo di Marco Travaglio Ciascuno di noi ha dei punti di riferimento per orientarsi nei momenti d’incertezza. Chi consulta l’oroscopo, chi lo psicanalista, chi il padre spirituale, chi le linee ...

MotoGp – Rossi - la scia di Marquez e i commenti Sull’età : “Marc? Lui me lo ha fatto tempo fa! A chi mi dà del bollito..” : Valentino Rossi, il gusto di assaporare tutto il giro di rientro dopo la pole position al Mugello e quell’inseguimento a Marquez durante le qualifiche del Gp d’Italia Un sabato da favola, al Mugello, per Valentino Rossi. Grande festa per la pole position del Dottore, che domani partirà dalla prima casella in griglia di partenza al Gp d’Italia. Il 9 volte campione del mondo ha raggiunto un traguardo storico, conquistando la sua ...

F1 - Marchionne interviene Sul caso Raikkonen : “abbiamo fatto delle verifiche - Kimi non è coinvolto” : Sergio Marchionne è intervenuto sul caso Raikkonen, sottolineando come il pilota sia estraneo ai fatti La Ferrari prima e Sergio Marchionne poi, sono tutti dalla parte di Kimi Raikkonen nel sexy gate che ha coinvolto il pilota finlandese. Accusato di molestie sessuali da una donna canadese, il driver di Espoo ha ricevuto nella giornata di ieri anche l’appoggio del presidente del Cavallino che, a margine del Capital Markets Day di FCA, ha ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 2 giugno : Il governo Conte giura - Salvini s’allarga - il Pd grida al fascismo : Gialloverdi Il governo Conte giura, ora si tratta sulle deleghe: il primo litigio è sulle Tv Il nodo Telecomunicazioni – Chiuso il sipario della cerimonia al Colle, si riapre la caccia a vice e sottosegretari. Ed è già scontro M5S-Lega sul tema più caro a Berlusconi di Luca De Carolis Bella ciaone di Marco Travaglio In attesa di sapere cosa farà il governo, vediamo com’è l’opposizione. Quelli che il fascismo. Non le vedete le ...

Milena Gabanelli - polemiche Sull'articolo Sul debito/ Video - la replica a Il Fatto Quotidiano : Milena Gabanelli, polemiche sull'articolo sul debito: la giornalista replica agli attacci de Il Fatto Quotidiano sul Video pubblicato sul Corriere della Sera(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:24:00 GMT)

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 1 giugno : Il governo c’è ora fateci vedere il cambiamento : L’epilogo È fatta dopo tre mesi di follie: il governo c’è, Conte premier Il professore torna al Colle con la lista dei ministri e stavolta passa il vaglio di Mattarella. Il giuramento dei gialloverdi oggi alle 16 di Tommaso Rodano Meglio o meno peggio? di Marco Travaglio È con somma sorpresa, mista a incredulità, che registriamo la prevalenza del buonsenso dopo 88 giorni di manicomio. Ci sarà tempo per giudicare il governo Conte. E ...

Accordo fatto su Savona e Sul governo Lega-M5S : Giovanni Tria all’Economia - Moavero agli Esteri : «Ci sono condizioni per esecutivo politico M5s-Lega». L’Accordo per il governo giallo-verde è fatto. Lo dice una nota comune firmata da Matteo Salvini e Luigi Di Maio diffusa nella serata di giovedì, al termine di una nuova giornata di negoziato....

“Le ha fatto le scarpe”. Meghan Markle ‘contro’ Kate Middleton : la notizia Sulle cognate reali è esplosiva : In poco più di un anno l’ex attrice di “Suits”, Meghan Markle, è riuscita a fare breccia nel cuore di Harry il ‘principe’ scapestrato, a farsi accettare dalla Regina Elisabetta II e a conquistare i sudditi della Gran Bretagna. Bella, elegante e moderna, sicura di sé, Meghan si è costruita un’immagine precisa andando a far colpo in mezzo mondo. La ragazza americana, di origini miste, peraltro divorziata, ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 31 maggio : “Savona - fatti più in là”. Accordo Mattarella-Di Maio : ministero diverso al prof : Il personaggio/1 Di Maio, la mossa per lasciare il cerino alla Lega Martedì era stata l’abiura, quella del capo che si era ritrovato nell’angolo, solo con l’impeachment scomunicato da Grillo e deriso da Salvini. E ieri è stato l’asse più o meno obbligato con il nemico che già non lo è più, il Quirinale, per provare a ridare un governo all’Italia. O quantomeno per dimostrare che lui, […] di Luca De Carolis AAA buonsenso cercasi di ...

Cottarelli - ancora niente di fatto. E Lega e M5S riprendono le trattative. Tutto quello che c’è da sapere Sulla crisi : Ormai vale Tutto. Per Luigi Di Maio, Mattarella non è più un traditore del popolo ma uno con cui collaborare. Per Matteo Salvini, il governo Lega-M5S si può ancora fare. Per Carlo Cottarelli, il governo tecnico per cui era stato incaricato è forse meglio che resti lettera morta. Cottarelli PRENDE TEMPO Nell’avvicendarsi di colpi di scena più fitto di una puntata de La casa di carta, il punto del mercoledì mattina, 86 giorni dopo le ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 30 maggio : : Caos – Urne estive Cottarelli non ha i voti e s’è perso pure i ministri Tutto pronto per il giuramento, ma l’esecutivo neutrale non parte. Nuovi scenari con la volontà di ridestare il patto gialloverde e pericolo urne il 29 luglio di Carlo Tecce Fantacronache di Marco Travaglio Il 15 giugno 2018, non riuscendo più a capire se l’impeachment dei 5Stelle c’è ancora o non c’è più e soprattutto chi sia il premier dopo il vaudeville del ...

De Laurentiis show Sul Var : “vi svelo cosa va fatto per evitare che si pari sempre di favori alla Juve” : De Laurentiis è tornato ad affrontare il caldissimo argomento Var, uno strumento che ha diviso tutti i componenti della Serie A, una novità che ha “sconvolto” il calcio Quest’oggi è andato in scena “Generazione Var, frame e diritti tv, come cambia il calcio per immagini”, evento organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. Tra gli ospiti presenti in aula, c’era anche il presidente del ...