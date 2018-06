Subaru WRX STI - Ora anche in edizione limitata Legendary Edition : Saranno solo 55 gli esemplari per il mercato italiano della Subaru WRX STI Legendary Edition, un allestimento speciale creato per celebrare la fine della commercializzazione in Europa dell'attuale generazione, che ha debuttato sul mercato nel 2014. Caratteristiche. A livello estetico, le Legendary Edition si contraddistinguono per la carrozzeria in WR Blue Pearl, l'unica tinta disponibile, i cerchi di lega da 19 d'orati, le pinze dei freni ...

Subaru WRX STI vince per la quinta volta al Nurburgring : Subaru STI ha vinto la classe SP3T2 nella 24 Ore del Nürburgring, disputata lo scorso weekend, con la Subaru WRX STI NBR Challenge 2018, un’auto da corsa basata sulla WRX STI di serie. Anche se alcuni problemi meccanici hanno caratterizzato la prima parte della gara con un fermo ai box, il team di meccanici – […] L'articolo Subaru WRX STI vince per la quinta volta al Nurburgring sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...