Subaru WRX STI - Ora anche in edizione limitata Legendary Edition

(Di lunedì 4 giugno 2018) Saranno solo 55 gli esemplari per il mercato italiano dellaWRX STI, un allestimento speciale creato per celebrare la fine della commercializzazione in Europa dell'attuale generazione, che ha debuttato sul mercato nel 2014. Caratteristiche. A livello estetico, lesi contraddistinguono per la carrozzeria in WR Blue Pearl, l'unica tinta disponibile, i cerchi di lega da 19 d'orati, le pinze dei freni Brembo d'argento, il kit sportivo che include gli spoiler anteriori, posteriori e laterali STI e le badge con il nome del modello. Nell'abitacolo sono presenti volante sportivo di Alcantara, sedili sportivi Recaro, pulsante di accensione, tappetini e pomello del cambio STI, mentre dietro alla leva del manuale a sei marce c'è una targhetta con il numero progressivo dell'esemplare, riportatosul portachiavi dedicato. Invariato il propulsore e ...