Su i prezzi del Gpl

Charity Fair per sentirci tutti più utili. Listino prezzi della beneficenza : chi paga di più : tutti giù per terra. Come una Woodstock nostrana. Al teatro Burri di Parco Sempione, seduti sul prato sotto una cupola di cielo, performance danzanti della Hwagwanmu, ondeggiando nell’aria corone di fiori e ventagli tradizionali. La Corea del Sud è in festa e non certo per il summit bruscamente cancellato da Trump con il leader della Corea del Nord Kim Pyongyang. E mentre il mondo intero sta a guardare, Palazzo Clerici a Milano accoglie il ...

Inflazione - a maggio prezzi in crescita dell’1 - 1%. Balzo del carrello della spesa : +1 - 9% : In aprile l’aumento ersa stato dello 0,5%. Vola il carrello della spesa (+1,9%). I rincari interessano soprattutto alimentari non lavorati e beni energetici...

Impennata dell'inflazione a maggio : alimentari e benzina spingono i prezzi : MILANO - 'Significativa' Impennata dell'inflazione a maggio, sia in Italia che in Europa: numeri che la Bce monitora con grande attenzione, perché il surriscaldamento dei prezzi , che devono ...

Coldiretti - inflazione : aumento dell’11 - 2% dei prezzi della frutta per il clima pazzo : A spingere l’inflazione sono gli effetti del clima impazzito che ha provocato l’aumento congiunturale dell’11,2% dei prezzi della frutta, duramente colpita dal maltempo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sull’andamento dei prezzi a maggio. Quest’anno – sottolinea la Coldiretti – è infatti sparito dagli alberi un frutto su quattro per il crollo dei raccolti in tutta Europa a causa dell’andamento ...

Germania - i prezzi import +0 - 6% a aprile. Deluso il consensus : Teleborsa, - Si risollevano ad aprile i prezzi import in Germania dopo lo stallo di marzo. Nel mese in esame si è registrata una crescita dello 0,6% dopo la variazione nulla del mese precedente. La ...

Stati Uniti - prezzi delle case continuano a salire : Teleborsa, - I prezzi delle case negli Stati Uniti continuano a crescere. Secondo quanto rilevato dalla Standard & Poor's , nel mese di marzo, l'indice S&P case Shiller, che misura l'andamento dei ...

Stati Uniti - prezzi delle case continuano a salire : I prezzi delle case negli Stati Uniti continuano a crescere. Secondo quanto rilevato dalla Standard & Poor's , nel mese di marzo, l'indice S&P case Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle ...

Regno Unito - stabili i prezzi delle abitazioni : Il mercato immobiliare del Regno Unito si mostra a marzo stabile nella crescita dei prezzi delle abitazioni. Secondo il rapporto mensile dell'Office for National Statistics , ONS, , che si unisce a ...

Regno Unito - stabili i prezzi delle abitazioni : Teleborsa, - Il mercato immobiliare del Regno Unito si mostra a marzo stabile nella crescita dei prezzi delle abitazioni. Secondo il rapporto mensile dell'Office for National Statistics , ONS, , che ...

Harry e Meghan - all’asta le bomboniere del royal wedding : prezzi fino a mille euro : "Non perdete l'occasione di possedere Un pezzo di storia reale": così vengono presentati su Ebay i sacchetti omaggio contenenti i gadget ricordo del matrimonio tra il...

Venezuela : vortice dell'iperinflazione - prezzi raddoppiano ogni due settimane : Mentre in Venezuela montano le polemiche sull'illeggitimità delle elezioni di ieri che hanno hanno incoronato Nicolás Maduro presidente del paese fino al 2025, l'economia di Caracas continua a perdere colpi affossata dall'iperinflazione che, secondo quanto scrive Steve Hanke in un articolo pubblicato su Forbes, si aggira intorno 16.428% annuo. Un valore ...

Due concerti di Zucchero a Venezia in Piazza San Marco - date del tour e prezzi dei biglietti in prevendita : La prestigiosa cornice di Piazza San Marco ospiterà i due grandi concerti di Zucchero a Venezia nell'ambito del suo nuovo tour estivo, il The Best Live. Alla lunga serie di concerti che il bluesman terrà nelle principali città europee tra teatri, piazze, castelli ed altre venue di pregio, si aggiungono due appuntamenti italiani nella romantica Venezia, che l'artista ha definito "città fatta apposta per l’armonia, per la grazia e per ...

Nuove trappole al check-in - così lievitano i prezzi per i voli delle vacanze : Si avvicinano le vacanze e i biglietti aerei rincarano in modo imprevisto, per via di qualche trappola che compare qua e là e che comporta costi aggiuntivi a tradimento. Cominceremo con alcune segnalazioni che riguardano Ryanair - che peraltro non intendiamo mettere alla gogna: è pur sempre la compagnia benemerita che negli anni ha favorito il calo...

Nuove trappole al check-in - così lievitano i prezzi per i voli delle vacanze : Si avvicinano le vacanze e i biglietti aerei rincarano in modo imprevisto, per via di qualche trappola che compare qua e là e che comporta costi aggiuntivi a tradimento. Cominceremo con alcune segnalazioni che riguardano Ryanair - che peraltro non intendiamo mettere alla gogna: è pur sempre la compagnia benemerita che negli anni ha favorito il calo...