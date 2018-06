Stupore e rabbia a Tunisi per le accuse di Salvini | Una ferita che non sarà facile

huffingtonpost

(Di lunedì 4 giugno 2018) "Quell'accusa pesantissima, pronunciata peraltro nel giorno di una tragedia in mare dove sono morte decine di persone, tra cui donne e bambini, sono unache non saràricucire". Le parole di un'autorevole fonte governativa a, raccolte da HuffPost, danno conto di come le autoritàne abbiano registrato le affermazioni del neo ministro dell'Interno Matteo.Nel tour governativo-elettorale di ieri in Sicilia, il titolare del Viminale ha usato parole durissime nei confronti dellaa: "È un Paese libero e democratico che non sta esportando gentiluomini, ma che spesso e volentieri esporta galeotti". Di qui l'annuncio di un imminente incontro con la contropartena e anche con il magistrato che più ha seguito con le sue inchieste il lavoro delle organizzazioni non governative, il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro. ...