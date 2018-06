Strada vino Alto Adige fa tappa alle Cantine Kellerei Auer di Ora

Nuoro : bovino in Strada causa incidente : I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Jerzu, in provincia di Nuoro, sono intervenuti nelle campagne di Tertenia, lungo la SS 125 all’altezza del km 90.700, dove un automobilista è rimasto coinvolto in un grave incidente con un bovino fermo sulla carreggiata. A causa dell’impatto, l’animale è morto subito dopo. Sul posto sono stati inviati in ausilio anche il personale della squadriglia Carabinieri di Jerzu, un ...

Vinitaly - alleanza Coop : “Il vino prende la Strada dell’Oriente” : Per i vini italiani le esportazioni si spingono sempre più verso l’Oriente con una crescita a due cifre e buone prospettive di ulteriore espansione a cominciare dalla Russia, dove il nostro export ha registrato un +43% in volume, passando dai 77 milioni di euro di fatturato del 2016 ai 111 del 2017. Stabili, invece, mercati come il Regno Unito, la Germania e gli stessi Stati Uniti. È quanto emerge da una analisi dell’alleanza ...