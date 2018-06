Storia di un presunto manager e dell’immancabile fregatura

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 giugno 2018) La crisi morde, ma soprattutto lascia mordere. E c’è sempre qualcuno che è pronto ad azzannare chi – in difficoltà economiche – non riconosce che dietro le sembianze della nonnina di cappuccetto rosso si cela il lupo cattivo. La scena non è quella della fiaba e, soprattutto, l’epilogo non è a lieto fine. E’ ladel sedicente Antonio Martini,di una azienda che vuole sponsorizzare associazioni sportive dando un po’ di ossigeno alle sempre affaticate casse di piccole realtà in cui il volontariato non basta mai. Il tizio, elegante e insospettabile ultrasettantenne, è uno specialista dell’imbroglio. Il suo nome certo non corrisponde a verità e il biglietto di visita che consegna con una gestualità senza dubbio professionale è naturalmente falso. L’impresa che dice di rappresentare esiste davvero e ovviamente è totalmente estranea alla vicenda. Anzi, proprio questa è ...