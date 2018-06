: Howard Schultz, inventore di Starbucks, lascerà il 26/6 ma: 'ci sarò all'inaugurazione del 1mo Starbucks italiano' - setteBIT : Howard Schultz, inventore di Starbucks, lascerà il 26/6 ma: 'ci sarò all'inaugurazione del 1mo Starbucks italiano' - ItMaxcolchon : Howard Schultz è un imprenditore americano di successo e presidente esecutivo di Starbucks -

Non sarà più il presidente esecutivo didal 26 giugno, dopo 40 anni trascorsi nella società. Si tratta di Howard Shultz che forse comincierà una carriera in politica. Sotto la sua guida,è passata da 11 punti vendita a 28.000 in 77 Paesi. La sua uscita torna ad alimentare le voci su una sua possibile discesa in politica: fermo oppositore di Donald Trump, potrebbe essere uno dei nuovi volti e nuovi leader di cui i democratici sono alla ricerca.(Di lunedì 4 giugno 2018)