Star Wars | confermata una teoria che collega Solo e L’impero colpisce ancora

Box Office Usa - Meno di 30 milioni per Solo : a Star Wars Story nel secondo weekend : Nel resto del mondo Solo: a Star Wars Story ha raggiunto la quota dei 115 milioni di dollari, per un totale nel Box Office Worldwide di 264 milioni, per l'appunto la cifra raccolta da Rogue One Solo ...

Solo A Star Wars Story - : Per raccontare la genesi, che possiamo collocare tra La vendetta dei Sith e Rogue One , di uno dei personaggi simbolo della saga, Howard sceglie di esplorare il mondo quasi sconosciuto nei film, ma ...

Il nuovo Star Wars di EA presenterà una campagna narrativa single player : Emergono novità per il nuovo capitolo di Star Wars sviluppato da EA, riporta DSOgaming.Secondo un altro annuncio di lavoro, l'imminente titolo dedicato alla fortunata saga cinematografica, presenterà una campagna narrativa per giocatore singolo.come possiamo infatti leggere nell'annuncio di lavoro, è richiesta la capacità di collaborare con il creative director, game director e tutti gli sceneggiatori per riunire narrativa e gameplay ...

C'erano una volta i poster : Mark Hamill mostra i concept art promozionali del primo Star Wars - Best Movie : ... e più grande di quella che qualsiasi uomo potrà mai vivere » Il secondo poster, bellissimo con la Morte Nera in primo piano, riporta la dicitura: «Una visione del mondo che nessun uomo ha mai avuto ...

Auto – Renault Kadjar unisce le forze con “Solo : A Star Wars Story” per portare i clienti “su una strada alternativa” : Renault Kadjar unisce le forze con “Solo: A Star Wars Story” per offrire un’esperienza entusiasmante ai suoi clienti, in occasione del lancio del film che uscirà nei cinema italiani il 23 maggio 2018 Con Kadjar, Renault invita tutti “to take the alternative road” (prendere la strada alternativa) con una campagna paneuropea – progettata e prodotta in collaborazione con Lucasfilm, Disney e Publicis Conseil. Per il costruttore francese si tratta di ...

Solo : A Star Wars Story è il film della saga con più basso incasso? : C’erano grandi aspettative nei confronti di Solo: A Star Wars Story, ma pare siano state deluse, principalmente sul fronte del box-office A oggi, infatti, quello diretto da Ron Howard risulta il film della saga dall’incasso più basso. In Italia è stato il più visto del weekend, ma con 1.866.000 euro di incasso, poco, se lo si suddivide per le 837 copie in cui è distribuito. Pare che anche negli Stati Uniti le stime siano inferiori ...

Star Wars - il flop di Solo e il progetto su Boba Fett : Pur essendo una delle uscite più attese di questi mesi, Solo: A Star Wars Story, lo spin-off della franchise dedicato alla giovinezza di Han Solo, non ha guadagnato al botteghino come Disney e Lucasfilm si aspettavano. Nel weekend del Memorial Day, importante negli Stati Uniti in quanto festivo, ha racimolato 100 milioni di dollari, mentre nel mondo si è fermato a 65 milioni. Per fare un confronto, Rogue One aveva debuttato negli Usa con 155 ...

Incassi cinema - Solo : Star Wars in testa : ROMA, 28 MAG - E' "Solo: a Star Wars story" a dominare la classifica Cinetel degli Incassi del fine settimana in Italia, con 1.477.662 euro ottenuti in cinque giorni di programmazione in 837 sale , ...

Star Wars in testa al box office ma tengono bene i film italiani : In testa al box office si piazza 'Solo: A Star Wars Story', con 1.866.600 euro ma tengono bene gli italiani: 'Dogman', al terzo posto, incassa in tutto 1.469.037 e 'Loro 2', al quarto, 2.356.540. Con '...

Solo a Star Wars Story - primo in Usa : ANSA, - ROMA, 27 MAG - Solo a Star Wars Story, l'ultimo film della saga di Star Wars, conquista la vetta del Box Usa nel weekend del Memorial Day anche se i suoi incassi- 83,3 milioni di dollari- ...

Star Wars dal vivo al parco di Monza : un giorno di combattimenti tra Jedi e Sith : Un giorno di combattimenti e lezioni di spada laser al parco di Monza, a Villa Mirabello, in occasione della mostra "Star wars is back!": succede domenica 27 maggio. Le spade laser sono una tentazione ...

Thor - Star Wars e Twin Peaks. La dura legge del sequel : Benvenuti nell’epoca della serializzazione. Dove l’arte cinematografica si è fusa (e tante volte pure confusa) con l’intrattenimento, mentre questo insegue le forme estetiche adattandosi ai tempi. Così, alla corte del nuovo pubblico bingewatcher spalmato sulle tv online, il sequel può arrivare persino all’ovvietà. Sulla sponda cinema, invece, dobbiamo molta accelerazione della serializzazione alla nuova trinità composta da Walt Disney ...

Le 10 razze aliene più memorabili di Star Wars : Ci sono gli alieni e gli alieni di Star Wars, che vivono non solo in una galassia a parte ma proprio in una categoria a parte dell’immaginario. Nascono come pupazzoni, in certi casi parenti di quelli del Muppet Show, e si evolvono con maggiore serietà. Alle volte sono stati ricalibrati in digitale, per poi tornare analogici con il passare degli anni e delle mode. Hanno sparato per secondi oppure niente, sono mafiosi, stereotipi razziali ...

Harrison Ford pazzo di «Solo : A Star Wars Story» : Alden Ehrenreich, volto, nell’ultimo Star Wars, di un giovane Han Solo, ha giurato solennemente che mai e poi mai avrebbe osato interpretare il contrabbandiere senza la benedizione di Harrison Ford. «Abbiamo pranzato insieme – ha dichiarato – Ed è stato di grande incoraggiamento e sostegno. Ha fatto il tifo per me», ha detto schietto Ehrenreich, che, forse, non si sarebbe aspettato di suscitare in Ford un tale entusiasmo. LEGGI ANCHE«Solo: A ...