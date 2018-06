Spazio | Russia | i test del primo razzo riutilizzabile al via nel 2022

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 giugno 2018) Boris Satovsky, a capo del team che lavora al progetto della Fondazione di Mosca per i progetti di ricerca avanzata (FPI), ha reso noto che idelspaziale russosono in programma nel. Satovsky ha anche precisato che ilsarà in grado di trasportare fino a 600 kg di carico utile. L'articolo: idelal via nelsembra essere ilsu Meteo Web.