Spazio | Esa | Gerst pronto per ' Horizons' | seconda missione su Iss

Spazio - prime immagini dal cubesat keniano 1Kuns : Roma, 4 giu. , askanews, prime immagini dal satellite keniano 1Kuns, sviluppato dall'Università di Nairobi, con il supporto dell'Università di Roma 'La Sapienza', come parte del programma dell'Agenzia ...

Spazio : rilasciate le prime immagini del cubesat iKuns : prime immagini dal satellite keniano iKuns, sviluppato dall’Università di Nairobi, con il supporto dell’Università di Roma “La Sapienza”, come parte del programma dell’Agenzia Spaziale Italiana, finalizzato allo sviluppo di cubesat in ambito accademico tra studenti dei due paesi. Primo selezionato nell’ambito del programma “KiboCube” dell’Agenzia Spaziale Giapponese (Jaxa) e dell’Ufficio degli Affari Spaziali delle ...

L'astronauta dell'ESA Luca Parmitano nel 2019 per la seconda volta nello Spazio : Teleborsa, - L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea , ESA, Luca Parmitano nel 2019 tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale , ISS, per la sua seconda missione. Avrà il ruolo di ...

L'astronauta dell'ESA Luca Parmitano nel 2019 per la seconda volta nello Spazio : L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea , ESA, Luca Parmitano nel 2019 tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale , ISS, per la sua seconda missione. Avrà il ruolo di comandante dell'...

Spazio - Missione ExoMars : il rover si allena - oserà un’impresa inedita : Compirà un’impresa mai tentata prima e si sta preparando al meglio: il rover europeo ExoMars, che approccerà Marte nel 2021, è in fase di test per gli sfidanti ambienti marziani. Sul pianeta rosso il rover perforerà il terreno, per la prima volta, alla profondità di due metri. L’obiettivo: la ricerca di segni di vita sepolta, protetta, nel sottosuolo, dalle radiazioni distruttive che spazzano la superficie. A partire da questa ...

2001 - l'Odissea - in - compresa nello Spazio di Stanley Kubrick : ... un po' come era successo su altri versanti, nel 1956, con Pianeta proibito di Fred McLeod Wilcox , che oltre frantumare gli schermi aveva addirittura invaso il mondo dei giocattoli a movimento ...

Spazio : pronti alla partenza 3 nuovi CubeSat di osservazione della Terra : Tre satelliti in scatola sono pronti a salpare. A bordo della navetta Cygnus, tra i rifornimenti per la Stazione Spaziale Internazionale, al decollo il 20 maggio dal NASA Wallops Flight Facility, USA, ci saranno anche i tre satelliti mignon di osservazione della Terra. I CubeSat, mini satelliti di unità di 10x10x10 centimetri, vengono sempre più utilizzati dalla NASA per sperimentare le tecnologie nell’aspro ambiente spaziale prima dell’impiego ...

Spazio : un ultimo sguardo al satellite Aeolus dell’ESA per lo studio dei venti : Con a bordo un’innovativa tecnologia laser per misurare i venti globali, il satellite Aeolus dell’ESA sarà presto spedito in Guyana francese per il lancio. È la prima volta che la tecnologia laser UV viene usata per misurazioni derivate dallo Spazio. I rappresentanti della stampa sono invitati a vedere, il 5 giugno 2018, questo straordinario satellite nella camera pulita dello stabilimento Airbus Defence and Space di Tolosa, ...

Spazio : Pale Blue Dot versione 2.0 - il CubeSat MarCO-B “cattura” la Terra e la Luna : Un tenue puntino celeste che spicca nell’oscurità dello Spazio profondo, insieme ad un altro compagno, più piccolo e grigio: così si presentano la Terra e Luna in una foto da record che rinverdisce i fasti di Pale Blue Dot (Pallido Puntino Azzurro), il noto ritratto del nostro pianeta scattato dalla sonda Voyager 1 della Nasa quasi trent’anni fa. L’autore della nuova foto è il CubeSat MarCO-B (Mars Cube One-B), che ha immortalato la Terra e Luna ...

Spazio - ESA : il 22 maggio la presentazione del satellite europeo per esopianeti Cheops : Il 22 maggio gli esperti di Cheops – Characterising Exoplanets satellite – presso Airbus Defence and Space a Madrid, Spagna, mostreranno alla stampa il satellite nella camera pulita. Cheops effettuerà osservazioni sulle stelle che ospitano esopianeti per misurare piccoli cambiamenti nella loro luminosità dovuti al transito di un pianeta attraverso il disco stellare. Le informazioni aiuteranno a rivelare la dimensione dei pianeti che ...

Spazio - cooperazione Italia-Kenya : in orbita 1KUNS - il primo CubeSat keniano : Il primo satellite della Repubblica del Kenya è stato rilasciato in orbita con successo. Trasferito sulla Stazione Spaziale Internazionale ad aprile, 1KUNS (estensione di “IKUNS –Italian-Kenyan University NanoSatellite) è stato rilasciato nello Spazio ieri mattina, alle 11:00 ora italiana, dal modulo giapponese Kibo. Il suo obiettivo sarà quello di monitorare ed acquisire immagini della regione est dell’Africa. primo selezionato ...

Spazio - 3 finaliste per Cosmic Vision : una delle sonde verrà scelta per diventare la 5ª missione di taglia M nel programma Esa : Theseus, Spica ed EnVision, sono queste le tre finaliste tra le quali verrà scelta la prossima missione di classe M del programma Cosmic Vision dell’ESA, con un lancio previsto per il 2032. Theseus è una survey ad alta energia a guida italiana: andrà a scovare i lampi di raggi gamma (Grb) – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – e ne sfrutterà le potenzialità per studiare l’Universo primordiale in sinergia con i grandi telescopi ...

Spazio - lanciato con successo il satellite Esa Sentinel-3b : Plesetsk , askanews, - Con un lancio perfetto dal Cosmodromo di Plesetsk, in Russia, un razzo Rockot ha messo in orbita per l'Esa, l'Agenzia spaziale europea, il satellite Sentinel-3b, costruito da ...