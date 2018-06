Sparwasser | i 70 anni del tedesco dell’Est che umiliò l’Occidente

huffingtonpost

(Di lunedì 4 giugno 2018) Jürgen, chi era costui? In pochi se lo ricordano, almeno in Italia, ma il distinto signoreche il 4 giugno compie 70è stato l'uomo che il 22 giugno 1974 gettò nello sconforto sessanta milioni di tedeschi dell'Ovest e non fece gioire molti dei sedici milioni di tedeschi dell'Est, che nelle libertà e nel benessere occidentali vedevano una finestra di luce sul grigiore delle loro esistenze.È accaduto al Volksparkstadion di Amburgo, al 77' di Germania Ovest - Germania Est, il primo e unico, incontro tra le Nazionali maggiori dei due paesi sorti dalla spaccatura della Germania successiva alla disfatta nel conflitto mondiale: da una parte, la Repubblica Federale, ricca e in rapida crescita; dall'altra, la più povera Repubblica Democratica, per tutti Ddr, Deutsche Demokratische Republik, dove si esercita con particolare vigore ...