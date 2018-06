Spagna | ad aprile prezzi import export a due velocità

Spagna - inflazione aprile in linea con consensus : Teleborsa, - Accelera l' inflazione in Spagna . Nel mese di aprile , l 'indice dei prezzi al consumo dovrebbe aver registrato un incremento mensile dello 0,8% dopo il +0,1% di marzo. E' quanto prevede l'...

Superbike - GP Spagna 2018 : il programma di sabato 14 aprile. Gli orari e come vederlo in tv : Oggi sabato 14 aprile si accenderanno i motori ad Aragon per il GP di Spagna 2018 , terza tappa del Mondiale Superbike . Si preannuncia una giornata molto intensa visto che, dopo un interlocutorio quarto turno di prove libere, sono in programma la Superpole e soprattutto la gara1. Ci sarà davvero da divertirsi, su questo tracciato le Ducati sono davvero molto performanti e hanno già fatto vedere delle ottime cose durante le prove libere: Marco ...

Domenica In – Ventiquattresima puntata del 1 aprile 2018 – Valerio Scanu - Ivana Spagna - Neri Marcorè tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Ventiquattresima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Dopo il nero periodo autunnale, la risalita del periodo natalizio aveva fatto ben sperare, ma appena terminate le vacanze natalizie il programma è ripiombato in ascolti molto bassi. E per […] L'articolo Domenica In – Ventiquattresima puntata del 1 aprile 2018 – Valerio ...