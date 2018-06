SpaceX | Elon Musk sogna in grande | viaggi turistici verso la Luna presto realtà

SpaceX - Elon Musk vuole colonizzare Marte : ecco l’astronave che ci porterà sul Pianeta Rosso : l’astronave per Marte di SpaceX non resterà un prototipo ancora per molto. Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, ha postato una foto su Instagram del “corpo principale” dell’astronave BFR. La compagnia sta costruendo il veicolo per portare le persone su Marte e altre destinazioni del sistema solare. Questo veicolo in compositi di fibra di carbonio sarà molto grande: 48 metri di lunghezza per 9 di ampiezza. E questo vale solo per l’astronave, che ...

Elon Musk rimuove le pagine Facebook di SpaceX e Tesla : Dopo una serie di tweet provocatori sull'onda del #deleteFacebook, Elon Musk ha rimosso le pagine Facebook di entrambe le sue compagnie, SpaceX e Tesla, dicendo addio ad oltre 2,5 milioni di follower. Ma questo non pare preoccupare minimamente il miliardario che non ha mai nascosto la sua avversione all'utilizzo della piattaforma a cui, infatti, non si è mai iscritto. La sfida Tutto ha inizio lo scorso 23 marzo quando Twitter è in pieno fermento ...