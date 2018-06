Spa di lusso in Maremma | vacanze nel Golf Hotel Punta Ala all' insegna del relax e dello

LIVE Francia-Italia in DIRETTA : amichevole di lusso a Nizza. Azzurri Sparring partner dei Galletti : Buonasera e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE: seconda amichevole per l’Italia di Roberto Mancini. Dopo la vittoria con l’Arabia Saudita di lunedì, gli Azzurri scendono di nuovo in campo, stavolta a Nizza, contro la Francia. Un test che per i transalpini è utile per avvicinarsi al Mondiale, mentre per la nostra Nazionale rappresenta la seconda uscita del nuovo corso. L’obiettivo è quello di confermare le buone sensazioni che ha lasciato la ...

Resort di lusso : Borgobrufa Spa Resort - la vacanza da sogno nel cuore dell'Umbria : ... dotate di postazioni rilassamento, nuoto contro corrente, lama d'acqua per la cervicale, getti relax e idromassaggi per schiena e gambe; Il Tempio delle voci , Mondo delle Saune , , percorso ...

Polemica per la villa di lusso del leader di Podemos - Rajoy : “La Spagna è uscita dalla crisi” : Polemica per la villa di lusso del leader di Podemos, Rajoy: “La Spagna è uscita dalla crisi” Duecentocinquanta metri quadri con piscina e giardino a 660mila euro, da pagare in rate trentennali da 1.600 euro al mese: svolta borghese per Pablo Iglesias e compagna, in attesa di due gemelli Continua a leggere L'articolo Polemica per la villa di lusso del leader di Podemos, Rajoy: “La Spagna è uscita dalla crisi” proviene da ...

Spadolini svela il concept del Rosetti 85m. La 'nave appoggio' diventa un super yacht extralusso : FIRENZE - Il mondo dorato dei super yacht e mega yacht è una sorta di miniera tutta da scoprire, all'interno della quale brillano come gemme lo stile e l'hi-tech del miglior made...

“Lithium 48” di Fabio Iuliano : il mondo nel 4038 - quando il flusso della vita ha fatto Sparire tutto o quasi : Cosa può succedere in quarantotto ore? Come può cambiare la vita in quarantotto ore? Ritrovarsi in un posto, senza sapere come ci si è arrivati. Cercare di ricordare cosa si è fatto in quelle ore di puro e semplice vuoto, da quando si è scesi dall’aereo a quando, e come, si è arrivati in […]

Il primo hotel di lusso nello Spazio aprirà nel 2022 : Probabilmente per i primi tempi non sarà possibile prenotare attraverso Booking.com e gli altri portali specializzati in hotel e affini. Ma con il tempo, tutto potrebbe succedere. La società americana Orion Span ha ufficialmente annunciato di voler trasformare la propria Aurora Station, una stazione spaziale di 10 metri x 4,2 in totale, nel primo hotel di lusso a 320 km di distanza dalla superficie terrestre. Con il lancio in orbita previsto per ...

Nasce il primo hotel di lusso nello Spazio (ed è low-cost) : No, non è uno scherzo, il primo hotel di lusso nello spazio sarà inaugurato nel 2021 e inizierà ad accogliere i suoi privilegiati ospiti dal 2022. A presentare il progetto Aurora Space Station è stato il colosso Orion Span, che sul sito ha già aperto le prenotazioni per un’esperienza di 12 giorni nello spazio, naturalmente a gravità zero ma con tutti i comfort del caso: letti comodi, internet ad alta velocità, escursioni “in ...