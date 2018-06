Sony lancia un conto alla rovescia per l' E3 2018 | ogni pomeriggio un importante annuncio

eurogamer

(Di lunedì 4 giugno 2018) Lo sappiamo, gli inizi di giugno segnano un secondo natale, questa volta estivo, per tutti gli appassionati di videogiochi. Un periodo magico dove le aspettative e le speranze per l'E3 toccano l'apice in concomitanza dell'apertura della kermesse losangelina.Per festeggiare il natale dei videogiocatoriha presentato solo pochi minuti fa il personale calendario dell'avvento in vista dell'E3, cinque giorni di importanti annunci che riguarderanno tanto PlayStation 4 quanto PS Vita. A partire da mercoledì 6 giugno fino a domenica 10 giugno,alle 17comunicherà in diretta grandi novità, come nuovi giochi o date d'uscita per i titoli già annunciati in passato.Standoscaletta proposta dastessa, questosarà l'occasione per presentare ai fan due nuovi titoli per PS4 e due per PS VR, e il 7 giugno verrà rivelata inoltre la data d'uscita ...