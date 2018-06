“Sono scesi dall’auto con le pistole in mano” Choc nel mondo dello sport

caffeinamagazine

(Di lunedì 4 giugno 2018) Momenti di pure terrore, con le armi dei rapinatori puntate davanti agli occhi e la paura che da un momento all’altro le cose potessero precipitare. Un vero e proprio incubo durato diversi minuti ma che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, senza vittime né feriti. Ilè sottoper quanto accaduto nelle scorse ore a Manuel Pellegrini, allenatore di fama internazionale al momento sulla panchina della squadra inglese del West Ham e in passato in forza a club illustri come Real Madrid e Manchester City. Tutto è successo in Cile, nella capitale Santiago, dove il 65 enne si trovava in vacanza insieme alla moglie (Pellegrini è di origini cilene e torna spesso nella sua terra quando ha un attimo di pausa dagli impegni). Subito dopo essere usciti da un ristorante dove si trovavano con gli amici, i due sono stati avvicinati da degli uomini armati che ...