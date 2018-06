Sono arrivate le Crocs con calzino incorporato

gqitalia

(Di lunedì 4 giugno 2018) Chi ancora non si è del tutto ripreso dal successo internazionale delle Speed Sneakers di Balenciaga, passate ormai agli annali come “le scarpe-”, potrebbe risprofondare nello sgomento davanti all’ultima creazione messa a punto dai creativi del brand newyorkese Alife: un nuovo modello di calzature battezzato “with Socks”, e che appunto propone le– le celeberrime ciabatte simil-zoccoli in gomma – con tanto diannesso. Una combinazione ai limiti del surreale, in grado di unire in un solo accessorio alcune tra le paure ancestrali degli appassionati di moda. Ma con stile. Le scarpe in questione, infatti, promettono di regalare un certo look da “appena sceso dal letto”, ma con una punta di innegabile ironia che potrebbe quasi risultare trendy. L’accoppiatae sandalo, d’altronde, rappresenta da sempre uno dei picchi del cattivo gusto, e l’idea ...