Sondaggi politici | gli italiani si fidano del governo Conte | M5s risale sopra il 30%

Sondaggi Elettorali Politici/ Lega vola - crolla Forza Italia : metà elettorato non confermerebbe voto : Sondaggi Elettorali Politici , 2 giugno 2018: vola la Lega di Matteo Salvini al 28,5&, cala invece il Movimento 5 Stelle. Sprofonda Forza Italia di Silvio Berlusconi(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:40:00 GMT)

Ultimi Sondaggi politici elettorali : M5S in discesa - Lega Nord si avvicina Video : L’istituto Index Research ha pubblicato nuovi sondaggi politici . Le intenzioni di voto ai partiti [ Video ] mostrano evidenti cambiamenti rispetto alla settimana scorsa, con un accenno di crisi da parte del Movimento 5 Stelle. Da segnalare, però, è soprattutto la crescita esponenziale della Lega Nord . Il divario tra i due, che si apprestano a governare fianco a fianco, si è ridotto notevolmente nel corso delle ultime settimane. Il partito di ...

Sondaggi ELETTORALI POLITICI/ Voto subito : M5s in calo e Di Maio inverte la rotta... : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI : ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 19:34:00 GMT)

Sondaggi Elettorali Politici/ Cottarelli e Mattarella bocciati : sovranità non si tocca : Sondaggi Politici Elettorali : ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:04:00 GMT)

Sondaggi politici ELETTORALI/ Swg : vola la Lega (27 - 5%) - male Forza Italia e FdI nel centrodestra : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI : ultime notizie, possibile Governo M5s- Lega , il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:20:00 GMT)

Sondaggi politici Elettorali/ Cottarelli Premier non piace al 42% : il 50% vuole votare in estate : Sondaggi Politici Elettorali: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:53:00 GMT)