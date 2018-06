Soldi in cambio di posti di lavoro | spunta un audio registrato dalla vittima

?Soldi in cambio del posto di lavoro : tre indagati a Napoli : Quindicimila euro per avere la certezza di un posto fisso, in forza a un?azienda che poteva contare sul rubinetto dei finanziamenti pubblici. Una valigetta di soldi consegnata in vista di...

Soldi in cambio del posto di lavoro : tre indagati a Napoli : Quindicimila euro per avere la certezza di un posto fisso, in forza a un'azienda che poteva contare sul rubinetto dei finanziamenti pubblici. Una valigetta di Soldi consegnata in vista di una busta ...

Tangenti sanità - 6 arresti a Milano Accusati i primari di Pini e Galeazzi Forniture in cambio di regali e Soldi : Quattro primari, un imprenditore e un dirigente sanitario di strutture ospedaliere milanesi sono stati arrestati nell'ambito degli sviluppi dell'inchiesta che aveva portato in carcere il professor Norberto Confalonieri Segui su affaritaliani.it