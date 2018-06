Sognando un Savarin

vanityfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) La mia passione per la cucina, e in generale il gusto, è piuttosto precoce. Da bimbo i miei giochi erano… padellini e pentoline. Poi, lasciata l’Etiopia della mia infanzia, arrivato a Palermo trovai in una libreria dove il mio babbo usava andare spesso un misterioso, grande volume blu e oro, affascinante ai miei occhi come una bibbia: La cucina del mercato di Paul Bocuse. Oh quale forza evocativa quel nome sviluppò in me quasi immediatamente! Convinsi mio padre a comprarmi quel librone, immagino anche costoso, e appena a casa mi tuffai nella voluttà delle sue numerose pagine e poche foto. E così scoprii il mondo dell’alta gastronomia, l’idea che una vita potesse essere completamente dedicata a nutrire gli altri, la personalità dello chef come quella di qualcuno che sapeva insegnarti la vita. Il leggendario ristorante di Paul Bocuse a Collonges-au-Mont-d’Or Quel grande volume, ...