Societe Generale | accordo con Francia e USA su Libor e Libia

Unicredit-Société Générale - gli ostacoli che (per ora) frenano la fusione : Unicredit punta a una fusione con i francesi di Société Générale in un orizzonte di 12-18 mesi. A questa indiscrezione del Financial Times le due banche hanno opposto un no comment...

Unicredit - il Financial Times rilancia il flirt con Société Générale e il titolo vola in Borsa : Neanche il tempo di far partire il governo che tornano i rumor su una fuga in Francia di Unicredit. A rispolverare il vecchio ma sempre attuale flirt tra la banca italiana e SocGen, alimentato anche dal fatto che l’ad dell’istituto milanese, Jean-Pierre Mustier è stato un alto dirigente del gruppo transalpino, è il Financial Times. Secondo il quotidiano della City sono mesi che il manager francese starebbe valutando l’ipotesi. Le ...

Unicredit vuole fondersi con Société Générale - scrive il Financial Times : Secondo il Financial Times, i dirigenti della banca italiana Unicredit vorrebbero fondere la loro società con la banca francese Société Générale. Jean-Pierre Mustier, l’amministratore delegato francese di Unicredit che in passato ha lavorato per Société Générale, starebbe pensando a questa mossa The post Unicredit vuole fondersi con Société Générale, scrive il Financial Times appeared first on Il Post.

Banche Italiane : per Société Générale si può essere ottimisti : Il quadro della situazione A quanto pare il fantasma delle elezioni prima e della stasi politica poi, non sembra avere destabilizzato più di tanto l'ottimismo degli esperti, un ottimismo che potrebbe ...