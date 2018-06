SkyTeam | Kristin Colvile nuovo ad

sportfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) Roma, 4 giu. (AdnKronos) – E’, ilamministratore delegato dell’alleanza aerea. Sostituisce Perry Cantarutti. Lo rende notoin un comunicato dopo che la nomina sia stata confermata oggi durante una riunione del Cda dell’alleanza, composto dai presidenti e gli amministratori delegati delle 20 compagnie aeree associate.vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore ed entra a far parte didopo aver rivestito ruoli direttivi in numerosi dipartimenti di Delta Air Lines e Northwest Airlines, dove ha lavorato dal 1993. Di recente, è anche stata a capo di un processo di trasformazione pluriennale particolarmente riuscito relativo alle attività cargo di Delta. “è un grande piacere per noi poter dare il benvenuto acomeAmministratore Delegato di. La nostra alleanza sta vivendo ...