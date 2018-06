Sky Uno Vetrina DTT - Palinsesto dal 4 al 10 Giugno 2018

Sky Sport - torna Calciomercato - L'Originale ogni sera in uno studio stile western : Non solo spiaggia e mare, sarà un’estate all’insegna del Calciomercato: torna “Calciomercato – L’Originale”, la trasmissione di Sky Sport che racconta in maniera ironica, innovativa e professionale tutti i duelli di mercato. Dal 4 giugno al 21 luglio, e poi ancora dal 13 al 17 agosto, tutte le sere dal lunedì al venerdì, alle 23 su Sky Sport 1 (con “Anteprima Calciomercato” ...

Casa Howard - su Sky Uno l'adattamento televisivo del celebre libro : ...

Cast e personaggi di Casa Howard con Hayley Atwell - anticipazioni episodi 1° giugno su Sky Uno : Il Cast e personaggi di Casa Howard arrivano da stasera, 1° giugno, su Sky Uno. La miniserie inglese, trasmessa su BBC, è la trasposizione dell'omonimo romanzo capolavoro di E.M. Forster. Il prodotto andrà in onda in quattro serate in una prima assoluta per l'Italia. Casa Howard racconta la storia delle sorelle Margaret ed Helen Schlegel, indipendenti e non convenzionali. Attraverso le loro vicende - e quelle degli uomini che le circondano - ...

Casa Howard - su Sky Uno HD la miniserie BBC tratta dal romanzo di E.M. Forster : Forster. Firmata dal Premio Oscar® Kenneth Lonergan (Manchester by the sea, Gangs of New York), Casa Howard è una miniserie BBC in quattro puntate che andrà in onda su Sky Uno a partire da venerdì 1 giugno, alle 21.15.Dalla stessa data, tutti gli episodi saranno disponibili su Sky Box Sets. Nei panni delle due sorelle protagoniste, Margareth e Helen Schlegel, brillano Hayley Atwell (C...

Paterno - il film HBO con Al Pacino giovedì 31 maggio in esclusiva su Sky Cinema Uno HD : giovedì 31 maggio in esclusiva su Sky Cinema Uno HD va in onda Paterno, il film prodotto da HBO ed interpretato da Al Pacino che racconta le vicende che hanno screditato Joe Paterno

Sky Uno Vetrina DTT - Palinsesto dal 28 Maggio al 3 Giugno 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su Sky Uno (disponibile alla numerazione LCN 318) ...

Sky Uno Vetrina DTT - Palinsesto dal 28 Maggio al 3 Giugno 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su Sky Uno (disponibile alla numerazione LCN 318) ...

Bella Prof! di Lorenzo Baglioni arriva su Sky Uno : Non mancano poi tracce dance legate alla grammatica italiana come ''L'apostrofo'' o punk legate alla scienza come ''La classificazione dei Silicati'', fino a ''Logaritmi'' in perfetto stile trap. Al ...

Nessuno provi a fermare The Rock! Ecco il nuovo trailer di Skyscraper - anche in italiano - Best Movie : Durante un viaggio in Cina, però, si troverà intrappolato nel più alto edificio del mondo assieme alla propria famiglia; va anche tutto benissimo, peccato solo che in giro ci siano dei ...

«Una canzone per me» : il contest di Lodovica Comello stasera su Sky Uno HD : Un contest per dare voce agli autori emergenti, alle penne più promettenti della musica ancora avvolte dall’anonimato. È da qui che Lodovica Comello parte per lanciare Lodovica Comello – Una canzone per me, la prima web serie social interamente dedicata alla scoperta di nuovi talenti, di maestri delle parole pronti al grande salto, all’occasione di una vita. La cantante gliel’ha regalata e quel progetto, che ha ...

SkyUno : Lodovica Comello presenta Una canzone per me... e il suo nuovo singolo : La web serie Lodovica Comello - Una canzone per me diventa uno speciale tv, trasmesso lunedì 21 maggio in prima serata su SkyUno HD. Il progetto, che può vantare 1,3 milioni di views sul web, è nato con l'obiettivo di cercare nuovi autori musicali. Ormai di talent ne esistono a bizzeffe, ma uno per chi scrive musica effettivamente mancava: l'ex volto di Violetta, ormai emancipatasi ampiamente da quel ruolo, ha chiesto alla sua fanbase ...

Contratto di governo - ZagrebelSky : “È patto per il potere. Sulla sicurezza emerge uno Stato spietato con deboli e diversi” : Da una parte c’è il voto del 4 marzo che “ha detto una cosa semplice e una difficile. Quella semplice è un desiderio di rottura; quella difficile è il compito ricostruttivo“. Dall’altra ci sono i poteri di Sergio Marttarella che “teoricamente potrebbe respingere le proposte fattegli. Ma, se lo immagina il caos che ne deriverebbe?”. Sono gli scenari disegnati da Gustavo Zagrebelsky in un’intervista al ...

Sky Uno Vetrina DTT - Palinsesto dal 21 al 27 Maggio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport. Su Sky Uno (disponibile alla numerazione LCN 318) il meg...

Lodovica Comello - su Sky Uno lo speciale Una canzone per me : Lunedì 21 maggio alle 21.15 su Sky Uno HD va in onda lo speciale tv Lodovica Comello – Una canzone per me, che racconta la nascita del nuovo singolo dell’artista classe 1990 lanciata dalla serie Violetta e passata dalla conduzione di Italia’s Got Talent e dalla partecipazione al Festival di Sanremo. Una canzone per me, com’è nato il nuovo singolo di Lodovica Comello La cantante, infatti, lo scorso 26 febbraio ha infatti ...