«Siete gay? Niente torta nuziale» E la Corte suprema dà ragione al pasticciere omofobo

"Siete gay - non vi affitto casa". Marco e Giorgio raccontano la loro disavventura a Castelnuovo del Garda : Alla fine, l'appartamento da prendere in affitto lo hanno trovato. "La casa in questione è ben più grande di quella vista precedentemente, siamo in mezzo alla natura, i proprietari disponibilissimi e sorridenti", hanno scritto in un post su Facebook corredato da una foto che li mostra sorridenti col pollice alzato in segno di vittoria. Prima di arrivare al lieto fine, però, Marco Biasetti e Giorgio Colpani hanno vissuto ...