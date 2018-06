Sicurezza stradale | da Isoradio lezioni di educazione civica

Una serata dedicata alla Sicurezza stradale tra musica e divertimento : ... non mancheranno musica e spettacoli per far capire ai giovani che insieme con i problemi seri quelli della spensieratezza e del divertimento non devono mai mancare. Piazza Prefettura, a Bari, dal ...

Sicurezza stradale - autovelox sulla ss96 tra Toritto e Altamura : L'incubo degli automobilisti è sempre lui, l'autovelox. Temuto, odiato, in qualche caso anche 'bersagliato, come nel caso di quel guidatore che per non farsi fotografare lo ha distrutto piombandogli ...

Codacons : Roma maglia nera per inquinamento e Sicurezza stradale : Roma – La città di Roma è maglia nera sulla sicurezza stradale in Europa. Questo e’ il risultato del report ‘Living. Moving. Breathing. Ranking of European cities in sustainable trasport’ realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace. Il report compara le performance di 13 città europee in fatto di mobilita’ sostenibile. E assegna un massimo di 20 punti a ciascuno dei parametri utilizzati: sicurezza ...

Sicurezza stradale - la UE chiede più sicurezza a bordo dal 2021 : ROMA - Nonostante siano state più che dimezzate dal 2001, lo scorso anno ben 25.300 persone hanno perso la vita sulle strade dell'Unione Europea e altre 135 mila sono rimaste gravemente ferite. Numeri ...

Sicurezza stradale - la UE propone più sistemi di serie dal 2021 : ROMA - Nonostante siano state più che dimezzate dal 2001, lo scorso anno ben 25.300 persone hanno perso la vita sulle strade dell'Unione Europea e altre 135 mila sono rimaste gravemente ferite. Numeri ...

Sicurezza stradale - aumentano le vittime per distrazione. Ecco l'App che blocca lo smartphone quando si guida" : Gli smartphone oggi ci connettono costantemente al mondo con sistemi di messaggerie, piattaforme social, selfie scattati mentre si è alla guida: tutte operazioni che impediscono di mantenere lo ...

Sicurezza stradale : Continental punta su ‘Vision Zero’ per azzerare incidenti : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Obiettivo zero incidenti stradali, senza feriti né vittime. E’ ‘Vision Zero’, la strategia del gruppo Continental che combina Sicurezza, mobilità intelligente, efficienza energetica, sostenibilità e miglioramento delle prestazioni. Un obiettivo a cui il gruppo tedesco punta attraverso la tecnologia e lo studio delle soluzioni che permettano l’interazione tra i veicoli e gli utenti della ...

Sicurezza stradale : Continental punta su ‘Vision Zero’ per azzerare incidenti (2) : (AdnKronos) – I test del gruppo, spiega Aresi, “hanno messo a confronto il sistema frenante integrato MK C1 con un sistema tradizionale, osservando il comportamento di frenata a 30 chilometri orari e a 60. Nel primo caso l’arresto dell’auto con il sistema MK C1 avviene a circa 4,1 metri, mentre l’altra auto si ferma a circa 6,8 metri dal punto di frenata. Nel secondo caso le distanze misurano rispettivamente 19 e 24 ...

Deim dell'Università della Tuscia e l'Azienda Stradale del Lazio insieme per la Sicurezza stradale : Al progetto hanno preso parte i ricercatori sia di Economia, coordinati dai professori Gorelli e Laureti, che di Ingegneria, coordinati dal professor Calabrò, del Dipartimento di Economia, Società, ...

Pullman senza condizioni Sicurezza - polizia stradale blocca gita scolastica : Il Pullman non è nelle condizioni di garantire un viaggio in piena sicurezza e gli agenti della polizia stradale del compartimento di Frascineto bloccano la gita scolastica. È quanto successo questa ...

Sicurezza stradale 2018 : statistiche - nuove strategie - confronto Italia Europa e USA : Quando un automobilista interagisce con il cellulare , sms, streaming video, e-mail, ecc., distoglie gli occhi dalla strada per diversi secondi alla volta. Una ricerca dimostra che l'uso del ...

Le dieci 'regole d'oro' della Sicurezza stradale estremizzate : Un decalogo che tutti dovremmo rispettare portato all'estremo con ironia. Ecco le dieci linee guida da cui dovranno partire i giovani partecipanti all'iniziativa #Bastameno. La sfida social lanciata ...

1 maggio : Anas - anche Sicurezza stradale protagonista a concerto : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Quest’anno il tradizionale appuntamento del concerto del Primo maggio a Roma vedrà protagonista anche la sicurezza stradale. Infatti, salirà sul palco di piazza San Giovanni Giorgio Baldari che con il brano ‘La Strada è di tutti’ ha vinto il contest musicale #buonmotivo, organizzato da Anas nell’ambito dell’omonima campagna sulla sicurezza stradale. La campagna #buonmotivo promossa, ...