Si spostano le prime date instore tour di Irama | Einar e Carmen con lo slittamento della

(Di lunedì 4 giugno 2018) Ledell'disono attese tra il 10 e l'11 giugno. La finale di Amici 2018, però, è stata posticipata al giorno 11. Che fine faranno i primi appuntamenti già annunciati?Facciamo chiarezza.La finale di Amici di Maria De Filippi era inizialmente attesa per sabato 2 giugno. In seguito, è stato comunicato che la semifinale si sarebbe tenuta domenica 3 giugno con un conseguentedell'ultima puntata del programma.Si parlavadata di sabato 9 giugno oppure di quella di domenica 10 giugno. Poi, in diretta, ieri sera, Maria De Filippi ha comunicato la data ufficialefinale di Amici: lunedì 11 giugno. A sorpresa, non sarà né il sabato né la domenica la serata che ospiterà l'ultima puntata del talent show Mediaset bensì un lunedì che cade agià avviati.L'diper l'album La complicità è ...