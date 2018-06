optimaitalia

: Si riaffaccia la bufala #Ryanair regala biglietti a 1 euro: truffa dilagante su #Facebook - OptiMagazine : Si riaffaccia la bufala #Ryanair regala biglietti a 1 euro: truffa dilagante su #Facebook -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Lariprende la propria corsa, anche se questa volta in vesti lievemente modificate e veicolata attraverso un canale che non è WhatsApp. La, per l'occasione, ha preso le mosse da, promettendo a chiunque volesse approfittarne di acquistare due voli a 1ed un buono da 500, per la celebrazione dei suoi 25 anni di attività.Non fatevi ingolosire, verreste reindirizzati verso un sito esterno avente l'unico scopo di carpire i vostri dati personali, o peggio ancora quelli della carta di credito o del conto corrente. Siamo al cospetto di un'azione persuasiva basata sul fenomeno del phishing, che, con la più banale delle esche, tende a far abboccare al proprio amo gli utenti più creduloni.Bisogna stare sempre molto attenti, e diffidare dalle iniziative promozionali provenienti dai social, a meno che non si tratti del profilo ...