“Si fermi!” Piacenza | treno investe donna | il gesto choc dell’uomo È successo sotto gli

(Di lunedì 4 giugno 2018) Unacanadese ha subito l’amputazione di una gamba dopo essere caduta da unFrecciabianca in partenza dalla stazione di. Il, partito da Bari e diretto a Milano, secondo quanto spiegato da Trenitalia aveva il sistema di “lateralizzazione”, cioè il dispositivo di controllo della chiusura di tutte le porte del, guasto. A protezione delle porte delle carrozze, come prevede la normativa di Trenitalia c’era un ferroviere addetto al controllo delle porte. A, però, l’incidente. La, secondo le prime informazioni, ha aperto la porta sbagliata, cioè quella che non affaccia sul marciapiede di discesa ma sulla massicciata. Una porta che però non si sarebbe dovuta aprire, in caso di sistema di controllo attivo. La dinamica della caduta è ancora in corso, con la polizia ferroviaria che sta eseguendo gli accertamenti. ...